Andrea Escalona externa su apoyo a Paul Stanley en LCDLFM y opina sobre la participación de Ferka

En un corto encuentro que mantuvo Andrea Escalona con la prensa reveló que su favorito en el reality show “La Casa de los Famosos México” era su compañero en el programa “Hoy”, Paul Stanley, y expresó que no estaba muy a gusto externando su apoyando a Ferka, pues no la considera su amiga.

Aunque la conductora quiso dejar en claro que sí le tenía aprecio a María Fernanda Quiroz, expresó que su estrategia en la casa no le funcionó y, de hecho, piensa que el romance que quiso vender con Jorge Losa la perjudicó más de lo que la ayudó.

“No tengo nada en contra, pero yo no hubiera jugado como ella lo hizo… La relación con Jorge me pareció… siento que le restó en vez de sumarle. En lugar de ver a la mamá preocupada por su hijo, que sí lo es, vimos un romance ahí de ‘ay te digo, ay me dices’, ‘entonces qué somos’, ay, ya estamos muy grandes para eso”, opinó Andrea Escalona.

Andrea Escalona dijo que no es amiga Ferka, pero tampoco la odia

Parte de las declaraciones de Andrea Escalona que llamó mucho la atención fue cuando dijo que ella no era amiga de Ferka, aunque quiso dejar muy en claro que no tenía problemas con ella.

Aparte, piensa que la actriz debió mostrarse más preocupada por su bebé y vender la historia de una madre luchona, pues así hubiera conectado más con el público.

“No sé por qué no se vio. Era su esencia, no sé notó y no conectó esa parte empática que sí la tiene, pero bueno..., sí la quiero mucho, aunque no la han apoyado”, comentó Andrea Escalona.

También aprovechó para revelar que su participante favorito en “La Casa de los Famosos México” era Paul Stanley: “Yo soy Team Paul (Stanley) y creo que lo he gritado a los cuatro vientos. Me sentiría rara apoyar a Ferka. Cuando he dicho que soy Team Paul o Team infierno”.