Durante las últimas horas, los nombres de los participantes Wendy Guevara y Apio Quijano de ‘La Casa de los Famosos México’ se han posicionado en las redes sociales debido a compartieron candente beso para reforzar la amistad, dejando en shock a más de un habitante, entre ellos, Nicola Porcella.

Galilea Montijo es la conductora de ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa / ViX

Por otro lado, este no es el primer beso que Wendy da dentro de la casa, ya que fue el pasado domingo 18 de junio cuando Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que Sergio Mayer y Poncho de Nigris se salvaron de ser expulsados y Wendy Guevara le dijo al público que si salvaban a Sergio y Poncho de la expulsión, se besaría con Nicola Porcella.

Y Wendy Guevara, al ser una mujer de palabra, cumplió su promesa por lo que durante la transmisión del domingo 18 de junio, besó a su compañero de cuarto, Nicolla Porcella, “Nos vamos a dar un beso de piquito porque salvaron a Sergio y Poncho”, frase con la que enloquecieron a millones de seguidores de ‘La Casa de los Famosos México’.

Nicola Porcellay Wendy Guevara se besan en ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa / ViX

Wendy Guevara y Apio Quijano se besan y ponen celoso a Nicola Porcella

Sin embargo, el pasado martes 26 de junio, Apio Quijano reveló que nunca ha besado a una trans por lo que Wendy Guevara le dijo, “No te ha nacido, no has tenido esa atracción”, a lo que el integrante de Kabah le respondió, “Máss que eso, no he tenido personas cercanas pero a Wendy la beso en este instante”.

Acto seguido, Apio se paró de su asiento y besó a Wendy, sin embargo, varios internautas señalaron que Nicola Porcella se puso celoso ya que en secreto está enamorado de a creadora de contenido mexicana.