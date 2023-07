La Casa de los Famosos México: Bárbara Torres y Sergio Mayer protagonizan intensa pelea

El ambiente en “La Casa de los Famosos México” se vuelve cada vez más tenso a medida que salen más participantes, y quiénes eran los grandes aliados, ahora son rivales declarados: Bárbara Torres y Sergio Mayer.

Todo empezó cuando estaban todos los participantes reunidos en la sala, a la espera del comienzo de la prueba para determinar el líder de la semana, y Poncho de Nigris le comentó a la actriz argentina que era muy probable que volviera a salir nominada está semana.

El famoso dijo que también él podría salir nominado, así que esperaba que ella se preparara mentalmente para ello y no colapsara, entonces, Sergio Mayer les cuestiona a sus compañeros que cómo sabían ellos que Bárbara Torres no lo iba a resistir, porque puede que cuando se mostraba muy sensible, estuviera interpretando un personaje.

El que Sergio Mayer dijera que estaba actuando, enfadó a Bárbara Torres de tal manera que arremetió contra él y discutieron un buen rato antes de empezar la competencia del líder.

La actriz quien interpretó el personaje de ‘Excelsa’ en “La Familia P. Luche” comenzó a llorar, Barby Juárez se acercó para consolarla, pero ella se apartó bruscamente y alegó que no se estaba victimizando.

Momentos después de culminar la prueba del líder, dónde Jorge Losa acabó siendo nuevamente el líder de la semana, Bárbara Torres y Sergio Mayer tuvieron otra discusión en el dormitorio Infierno.

#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX Yo defendía a *Barbara Torres* creí que la menopausia le hacía una mala jugada pero la realidad es que hubiera explotado con cualquiera y escogió a *Sergio Mayer*.

No salió porque queríamos a *Ferka* fuera, solo x eso. pic.twitter.com/2AFpLVgT20 — Nubia (@NubiaArizaga) July 4, 2023

El actor le dijo a su colega que él podría hablar y discutir con ella todo lo que quisiera, con la condición de que dejara de llorar, porque cuando lloraba lo dejaba en una posición desventajosa.

En las redes sociales, se abrió un intenso debate sobre quién tenía la razón en la discusión. Una parte asegura que Sergio Mayer estaba utilizando los cambios de humor de Bárbara Torres a su favor para hacerla quedar mal con sus compañeros.

Se me hace muy bajo que Sergio Mayer tome la condición de Barbara Torres para atacarla, consideró que si se lleva y no se aguanta.. se le para en seco y vámonos.



Ya van dos tres actitudes que tiene hacia los dejas que no están padres.#LaCasaDeLosFamososMx — Xio Murillo ♡ (@Xio_Murillo) July 4, 2023

Mientras que una gran mayoría considera que Bárbara Torres se estaba tomando el juego demasiado personal y ya debería dejar “La Casa de los Famosos México”, porque no le estaba haciendo ningún bien.

Muchos acordaron que finalmente ambos famosos estaban mostrando su verdadero yo, y dejaron en evidencia el mal carácter que tenían.