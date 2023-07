“Nos cansamos el uno del otro”, Zayn Malik rompe el silencio y habla de su salida de One Direction

Fue en marzo de 2015 cuando el cantautor Zayn Malik abandonó el grupo One Direction y con ello, solo quedaron cuatro miembros en total (Harry, Louis, Liam y Niall) quienes tras la salida de Zayn, estrenaron su quinto y último álbum de estudio en noviembre de 2015 titulado Made in the A.M..

Zayn Malik sale de One Direction. / Foto: Facebook

Y solo un par de meses más tarde, el grupo conformado por Niall, Liam, Harry y Louis, anunció su hiatus o separación temporal, dejando a millones de directioners, como se le conoce a sus fans, tristes y con ganas de un reencuentro en un futuro.

Cabe señalar que Zayn Malik nunca dio una explicación con respecto a su salida de One Direction, hasta ocho años más tarde, cuando apareció en el podcast Call Her Daddy conducido por Alex Cooper donde reveló la verdadera razón por la cual salió de la banda británica.

Zayn Malik rompe el silencio y habla de su salida de One Direction

Zayn mencionó que durante un momento se dio cuenta que los días de One Direction estaban contados cuando otros miembros se negaron a renovar sus contratos, “Sabía que algo estaba pasando, así que me adelanté. Yo estaba como, ‘Me voy a ir de aquí, creo que esto está hecho’, soy un tipo pasivo, pero cuando se trata de mi música y mi negocio, me lo tomo en serio y soy competitivo, así que quería ser el primero en ir y hacer lo mío. Esa fue la razón. Obviamente, también había problemas subyacentes dentro de nuestras amistades. Si soy completamente honesto, nos cansamos el uno del otro”, dijo el cantautor.