Sofía Niño de Rivera reveló sentir culpa y tomar terapia tras grabar en la cárcel

Sofía Niño Rivera muestra su nerviosismo por el estreno de la serie documental Libre de reír, sobre todo por ver la respuesta de la gente que normalmente la sigue en sus shows de stand up. Desde hace tiempo, la comediante mexicana junto a su prima Saskia querían hacer algo especial e impartir talleres de stand up en otros contextos. Así surgió la idea de visitar un penal mexicano.

“Saskia me llevó a la cárcel por primera vez, yo estaba embarazada. No lo vas a creer pero iba protegida por energías, porque yo decía: ‘tengo que proteger mi aura’. Ella me dio una pulsera morada, un spray de canela y me bañé de ese aroma (risas). Así fue mi primera vez en el Penal de Santiaguito, una cárcel de hombres y mujeres bien difícil de visitar con un edificio psiquiátrico”, compartió Sofía Niño de Rivera.

Sofía Niño de Rivera libera las risas en la cárcel. (Fotos: Prime Video.)

En esta serie documental, se muestra como fueron estas sesiones de stand up comedy mientras se muestra la vida de tres poblaciones diferentes: hombres, mujeres y LGBTTTIQ+, quienes son desafiados a convertir sus tragedias personales en una rutina. Con esta serie busca visibilizar la estigmatización y deshumanización que existe en torno a las personas privadas de su libertad

“El primer encuentro fue tomando distancia, después hubo lazos muy fuertes que nos permiten tener una amistad hasta el día de hoy. Por un momento, olvidé que las personas que estaban ahí habían cometido un delito, porque empecé a platicar con ellos y son personas que las circunstancias de vida las llevaron a cometer muchos errores. Mi reflexión es que todos estamos a un error de estar ahí adentro”, añadió.

“Tomé doble terapia porque me encariñé con las personas; luego salir, dormir y abrazar a tus hijos y besar a tu esposo, eso en la cárcel no pueden hacer y me dio una culpa tremenda”. — Sofía Niño de Rivera

Sofía comentó que Libre de reír es el proyecto más importante de su carrera “porque por fin pude usar la comedia para tratar de darle una herramienta de catarsis”, dijo. Para ella, la comedia y el stand up son una manera de trabajar realmente los traumas, y una opción para hablar de temas de los que nadie quiere hablar.

“Yo tenía una responsabilidad grande de enseñarles comedia responsable sin que se limitaran demasiado. He parido dos veces a dos hijos, éste es mi tercero y me dolió más, porque no sé quién es el público que va a sentarse al otro lado de la pantalla. Me caga verme en pantalla, no me había sentido tan vulnerable en mi carrera como ahorita, porque en sus manos y cabeza está mi trabajo”. Sin embargo, también señaló “es lo más gratificante que he sentido en mi vida”.

Para Seiska Niño de Rivera, quien tiene a su cargo Reinserta Un Mexicano, “es una asociación que trabaja con personas en la cárcel y algo que siempre he criticado del sistema de justicia penal es que la reinserción -para ellos- depende de la escuela, el trabajo, el deporte y la salud, pero hay otros factores para acercar a la población a la sociedad, fuera de los estigmas y con un enfoque humano”.

Por último, Niño de Rivera recalcó que la serie no defiende los delitos, sino presentar casos de esas personas que delinquieron, fuera de prejuicios y que tuvieran un espacio para expresar su dolor con humor.

Sofía Niño de Rivera ha sido protagonista de varios momentos polémicos en la comedia mexicana, “tenía que enseñarles la diferencia entre poder decir algo y hacerlo con talento y estructura. Detrás de cada chiste stand up, pues hay mucho pensado y si un comediante dice algo controversial es porque lo hizo a propósito. El comediante no puede estar pensando todo el tiempo que lo van cancelar”.

Libre de reír es producida por Sofía Niño de Rivera, Jorge Bermúdez y Carla González Vargas bajo la dirección de Maite Alberdi, la primera directora chilena en ser nominada a los premios Óscar con su película El agente topo.

¿Cuándo se estrena la serie documental?