Anna Ferro acepta que le negó la entrada a Ingrid Coronado en el funeral de Fernando del Solar

Anna Ferro ha sido noticia últimamente por las polémicas declaraciones que han emitido el exmánager y una exempleada doméstica de Fernando del Solar sobre ella, y ahora revela el motivo que la llevó a negarle la entrada a Ingrid Coronado en el funeral del conductor.

Recordemos que hace unos días, una mujer que fue empleada doméstica del fallecido conductor le contó a la prensa que a Anna Ferro no le gustaba cuidarlo, además de que no trataba muy bien a los hijos que tuvo este con la conductora.

Ingrid Coronado confirma que Anna Ferro vació el departamento donde vivía con Fernando del Solarhttps://t.co/yuq0itsWXW pic.twitter.com/uwCkn6jYFb — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 5, 2022

Después, el exmánager de Fernando del Solar, Aarón Olvera, reveló que su viuda no estuvo presente en sus últimos momentos de vida, y que no ha respetado la última voluntad de su amigo con respecto al departamento donde vive, pues afirmó que él se lo dejó a sus hijos.

En la misa que le realizaron a Fernando del Solar por su aniversario luctuoso, Aarón Olvera compartió que Anna Ferro llegó a negarle la entrada a Ingrid Coronado, lo que provocó a una intensa pelea entre ambas y que, según él, dejó al descubierto la verdadera personalidad de la viuda de quien fuera su amigo.

Ingrid Coronado tomará acciones legales contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: "El departamento donde está ella es mío"

A un año del fallecimiento del presentador argentino, la conductora sigue exigiendo una propiedad ubicada en Cuernavaca pic.twitter.com/dP74TWL1a2 — Revista Unnimedios (@RevUnnimedios) June 3, 2023

Antes estas declaraciones, Anna Ferro aseguró que su esposo no hubiera querido ver a su ex en su funeral, además, resaltó que con la familia de él se lleva de maravilla, por lo que, si fueran ciertas todas esas acusaciones, no sería de ese modo.

“Sí se puso tensa, no lo voy a negar. Los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora la entrada. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es, por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena. Por respeto a él, a la familia y lo que él también quería”, declaró la viuda de Fernando del Solar.

También aprovechó para decir que todas las acusaciones que ha recibido últimamente formaban parte de una campaña de desprestigio en su contra. “Es triste que quieran ensuciar nuestro amor y lo que nosotros hemos hecho como pareja, es muy triste, pero pues cada quien tendrá sus consecuencias y sus formas, cada quien sabrá por qué lo hace”.