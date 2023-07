Exmánager de Fernando del Solar asegura que Anna Ferro lo abandonó antes de perder la vida

Hace poco, el exmánager de Fernando del Solar realizó unas declaraciones que ponen en duda la credibilidad de Anna Ferro, quien asegura estar siendo afectada por una campaña de desprestigio encabezada por Ingrid Coronado.

Para Aarón Olvera, la viuda del conductor no es cómo se ha querido pintar ante la prensa y redes sociales, por lo que reveló que ella no estuvo presente en los últimos momentos de vida de su amigo, como sí lo estuvieron él y Jorge Cordero.

A un mes del fallecimiento de su esposo, Fernando del Solar, Anna Ferro nos cuenta cómo enfrenta este momento y nos revela detalles inéditos de su historia de amor. Hoy, en #LaHoraHOLA.

📸: #AnnaFerro pic.twitter.com/nzTCfo0nsV — ¡HOLA! TV (@HOLATV) August 3, 2022

“Sí sucedieron cosas (...) la última vez que lo vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia y nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él (...) Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”, relató Aarón Olvera, exmánager de Fernando del Solar.

Aarón Olvera asegura que Fernando del Solar esperaba que su departamento les quedara a sus hijos

“Se está afectando un beneficio y que Fernando -con el fruto de su trabajo- tuvo un departamento con la señora Coronado y eso es para los niños. Siempre es en beneficio de los niños y eso nos lo pidió como amigo”, detalló Aarón Olvera.

Asimismo, quiso dejar en claro que no se estaba posicionando ni a favor de Ingrid Coronado, ni en contra de Anna Ferro, solo estaba velando por la última voluntad de su amigo.

“No somos de ningún equipo, pero es un poco incongruente lo que está peleando la señora Martínez (...) la verdad siempre sale, ella tiene que defender los intereses de sus hijos”, expresó Aarón Olvera.

Pero él no ha sido el único que ha hablado en contra de Anna Ferro, pues Ángeles Álvarez, quien fuera trabajadora doméstica de Fernando del Solar, le contó a la prensa que la viuda se quejaba por tener que cuidar al conductor, y que también trataba mal a los hijos de este tuvo con Ingrid Coronado.