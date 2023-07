Sofía Rivera Torres asegura que no ha recibido ninguna demanda de Issabela Camil

Hace días, Issabela Camil anunció que tenía planeado demandar a Sofía Rivera Torres por afirmar que su esposo, Sergio Mayer, era alguien fraudulento ya que había contratado una granja de bots y generar votos masivos a su favor en “La Casa de los Famosos México”.

La actriz también dijo que tenía pensado emprender acciones legales en contra de la producción del reality show donde participa su esposo por fomentar el odio hacia él.

La producción de “La Casa de los Famosos México” no ha declarado nada al respecto de esta demanda, pero Sofía Rivera Torres sí lo hizo recientemente, y negó haber recibido una demanda, pero se expresó de forma positiva de Issabela Camil y Sergio Mayer.

A través de una transmisión en vivo, Sofía Rivera Torres habló de la supuesta demanda que tiene planeado emprender en su contra Issabela Camil por lo que dijo de su esposo, Sergio Mayer.

“Issabela me parece muy fina, muy elegante, muy culta. Igual que Sergio, que, en realidad, lo admiro y lo respeto, me parece un chingón. Tampoco creo que me vaya a demandar. Creo que tienen otras preocupaciones. Cosas más importantes que hacer. (…) Mira, ni me demandaron, ni me vetaron”, expresó la exparticipante de “La Casa de los Famosos México”.

De esa manera también negó el rumor de que la habían vetado del reality show por lo que había dicho de la granja de bots, pues se había ido de vacaciones a Nueva York.

Finalmente, Sofía Rivera Torres detalló que las sudaderas que pertenecían a su marca de ropa, las sacaron debido a la alta cantidad de patrocinadores que tiene “La Casa de los Famosos México”.