Paola Suárez desmiente haber sido invitada a participar en “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Se había empezado a correr el rumor de que Telemundo había invitado a Paola Suárez a participar en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, para intentar emular el éxito de la versión mexicana.

Gran parte del público considera que todo el éxito que ha logrado tener “La Casa de los Famosos México” se debe a Wendy Guevara, gracias a su buen humor y ocurrencias, y como su grupo de amigas, conocidas como el clan de ‘Las Perdidas’, tienen un humor similar, muchos usuarios han pedido que las consideren para las próximas temporadas.

En vista de ello, Telemundo habría mostrado interés en que Paola Suárez, quien, junto a Wendy Guevara, es considerada como una de ‘Las Perdidas’ originales, forme parte de la nueva temporada de su versión de “La Casa de los Famosos”.

Paola Suárez no cree aguantar tanto tiempo encerrada, pero no se cierra a vivir la experiencia de participar en “La Casa de los Famosos”

“Hay eso es mentira, si a mí me lo propusieran lo pensaría un poquito, porque yo estar encerrada, no sé, me volvería loca”, contestó Paola Suárez cuando le preguntaron si había recibido una invitación para formar parte de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Y añadió: “Yo realmente no sé cómo Wendy está aguantando, ya le falta poquito. Pero en mí, que yo estuviera en algo así, no me veo encerrada”. Sin embargo, no se cierra a participar en este reality show, sobre todo si le llegan al precio correcto.

“Quién sabe, a lo mejor al rato me llegan al precio”, admitió Paola Suárez. Y de acuerdo con Maxine Woodside, su amiga, Wendy Guevara, se estaría llevando a su bolsillo más de 100 mil pesos semanales, así que probablemente ‘La patas’ aceptaría participar por la misma cantidad de dinero o más.