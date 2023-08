Benito Castro asegura que quien se atreva a revelar la verdad sobre la muerte de Paco Stanley perderá su vida

Tras el estreno del documental sobre el asesinato de Paco Stanley, nuevamente se ha puesto en tela de juicio el motivo del mismo, pues a día de hoy, nadie sabe con certeza por qué lo mataron, y para su amigo, Benito Castro, es mejor que eso siga así.

El reconocido artista fue muy amigo del fallecido conductor y en la entrevista que le realizó el programa “Ventaneado” sugirió qué quien contara la verdad del homicidio de Paco Stanley, podría poner en riesgo su vida.

Hijo de Benito Castro es intubado por diabetes: El actor pide a sus seguidores una oraciónhttps://t.co/irybc05wvE pic.twitter.com/9HPuO49y9v — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) January 21, 2023

Sin embargo, a raíz de los documentales que han estado sacando sobre el conductor, Benito Castro confesó que sí le gustaría conocer lo que en verdad pasó, pero con pruebas contundentes que demuestren que eso sí ocurrió cómo lo presentan.

Benito Castro considera que es mejor no conocer el motivo del asesinato de Paco Stanley

“Me gustaría ver lo que no se va a ver, ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas”, comentó Benito Castro sobre los documentales que han sacado y sacarán de Paco Stanley.

Benito Castro le vendía drogas a Paco Stanley: Luis de Alba - https://t.co/ztEl8xHKkC pic.twitter.com/2gFEZq7tNA — Estoeshoy (@estoeshoy) June 8, 2023

Y agregó: “El que diga la verdad y tenga elementos para decir la verdad, porque muchos podemos hablar de oídas, de que te platicaron, pero la verdad, la verdad se la llevó él a la tumba y nadie va a poder decir la verdad”.

“No se va a ver; el que la diga se muere...”, expresó con mucha seguridad Benito Castro y cuando le preguntaron si él conocía el motivo del asesinato de Paco Stanley, lo negó rotundamente: “No me metas en esas broncas, no, Dios me libre, no la conozco, ni la diría yo”.

Asimismo, comentó que, de existir la posibilidad de conocer la verdad sobre el homicidio de Paco Stanley, ya se habría publicado, por lo que ya no hay que tener esperanzas, pues o no hay pruebas o la persona que las tiene, teme por su vida.