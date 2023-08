Quien fuera el novio de ‘La Veneno’ envío audios insultando y amenazando a Wendy Guevara

Wendy Guevara mencionó en varias oportunidades en “La Casa de los Famosos México” que admiraba mucho a la celebridad española, Cristina ‘La Veneno’, porque fue una de las primeras mujeres transexuales en volverse famosa.

Recomendó mucho la serie que se hizo sobre su vida y tras su victoria en el reality show, la prensa empezó a compararlas y a mencionar las similitudes en sus historias de vida y en el impacto que generaron en la sociedad.

EXCLUSIVA | El novio de La Veneno habla claro en el aniversario de su muerte: “Fue asesinada”. Y desvela cuánto dinero ganó en televisión https://t.co/h5QHRSKz7o pic.twitter.com/5ttvoiBk4y — Saúl Ortiz (@saulortizs) November 9, 2020

Sin embargo, eso no parece haber agradado a quien fuera el novio de La Veneno, Andrea Petruzello, quien se puso en contacto con Evelin ‘La mamita’ Hernández, para advertirle a Wendy Guevara que dejara de mencionarla.

Andrea Petruzello insultó a Wendy Guevara y luego coquetea con su amiga

Evelin Hernández de ‘Las Perdidas’ compartió en una de sus transmisiones en vivo que Andrea Petruzello se puso en contacto con ella, porque quería hacerle llegar unas palabras a su amiga Wendy Guevara, quien lo tiene bloqueado.

“Dile a tu amiga, a mí no me debe nombrar, ni a mí, ni a la Cristina, maric* con esa cara, tú quién coñ* eres de nombrarme a mí y nombrarle a ella que no le llega ni al talón. Esas cuatro perr*s que tú has ganado te van a durar dos telediarios, guapa”, fue lo que dijo el novio de ‘La Veneno’.

Andrea Petruzello también le envió a Evelin Hernández varias imágenes donde se burlaba de la apariencia de Wendy Guevara, pero lo más insólito de todo, es que después de haberle dicho y enviado todo eso, empezó a coquetearle.

Cristina La Veneno marcó una época de la televisión española y el 9 de noviembre de 2016 se anunció que había perdido la vida, un mes después de haber publicado su biografía.

Las causas de su muerte todavía siguen sin esclarecerse, ya que recibió un brutal ataque y entre los sospechosos se encontraban Andrea Petruzello, pero también se dijo que dos políticos importantes de España estuvieron involucrados, ya que sus nombres salían en su biografía.