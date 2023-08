Ricardo Peralta y René Franco tuvieron un enfrentamiento por redes sociales

Ricardo Peralta hace unos días compartió el outfit que llevó al concierto de RBD, que consistió en el típico uniforme femenino que popularizaron las chicas del grupo, y del que René Franco opinó.

A través de su programa de radio, “La Taquilla”, dijo que en vista de todas las críticas que levantó el influencer con su outfit, cuando le preguntaron su opinión al respecto, y decidió compartirlo en X (Twitter).

“Mal gusto, las botas están demasiado grandes. (…), parece que se lo fue a comprar a una secu, ‘baratito’. Tiene las rodillas manchadas, con un color marrón que me hace preocuparme. No sé si está enfermo. Su pose es terrible y su escenario es muy simplón”, expresó René Franco sobre Ricardo Peralta.

También te puede interesar:

La Casa de los Famosos México: así fue cómo René Franco dejó callada a Ferka

Pablo Chagra y Ricardo Peralta estafados con boletos clonados de Taylor Swift

Joanna Vega-Biestro le responde a René Franco por el comentario que hizo a favor de Arath de la Torre

Ricardo Peralta le responde a René Franco por Twitter

Poco tiempo pasó para que el influencer Ricardo Peralta le respondiera a René Franco y lo hizo a través de su cuenta de Twitter (plataforma que ahora se llama X), del siguiente modo:

Oye @ReneFranco ya van 2 veces que tienes una opinión sobre mi y NI TE TOPO... ¿todo bien?

Acabo de ver que fuiste de los que comentaron que "tengo las rodillas manchadas", no lo esperaba de ti honestamente. Te mando muchas bendiciones y cuando quieras nos sentamos a platicar. — Ricardo “La Loba” Peralta (@Ricardo_Peralta) August 29, 2023

“Ya van 2 veces que tienes una opinión sobre mí y NI TE TOPO... ¿todo bien? Acabo de ver que fuiste de los que comentaron que ‘tengo las rodillas manchadas’, no lo esperaba de ti honestamente. Te mando muchas bendiciones y cuando quieras nos sentamos a platicar”, redactó el influencer.

A lo que René Franco le replicó directamente: “Todo bien Ricardo, gracias. ‘¿Toparme?’. No es personal. Eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato. La opinión no es sobre ti, es sobre el outfit, la foto y tu como modelo. Cuando gustes platicamos. Saludos”.

Todo bien Ricardo, gracias.



“¿Toparme?”. No es personal. Eres famoso y la foto es viral. No le busques tres pies al gato.



La opinión no es sobre ti, es sobre el outfit, la foto y tu como modelo.



Cuando gustes platicamos. Saludos. — RENE FRANCO (@ReneFranco) August 29, 2023

Con respecto a las críticas sobre sus rodillas, Ricardo Peralta, posteó en las historias de Instagram que por ser moreno tenía las rodillas más oscuras que las personas blancas, y lamentaba que todos siguieran atacando y burlándose de la apariencia de los demás, sobre todo de las personas racializadas.