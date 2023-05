Joanna Vega-Biestro le responde a René Franco por el comentario que hizo a favor de Arath de la Torre

Recientemente, Joanna Vega-Biestro denunció a través de “Sale el Sol” que Arath de la Torre la había amenazado durante una fiesta infantil y en frente de su hija.

“Le agradezco a la producción de Sale al Sol que me permita estos minutos para hablar de un momento sumamente desagradable que viví con Arath de la Torre y si quiero hacerlo público porque quiero que quede como antecedente por el señor decidió enfrente de mi hija de dos años insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volviera a meter”, expresó la conductora.

Arath de la Torre insultó e intimidó a la periodista Joanna Vega-Biestro frente a su hija.



pic.twitter.com/kkOyHm0wGd

Arath de la Torre reconoció su error y le ofreció una disculpa a través del programa “Hoy”, asegurando que se dejó llevar por un impulso del momento, por una nota que ella habría compartido sobre él.

René Franco escribió que a Joanna Vega-Biestro no le gustaban los reclamos

Al parecer, René Franco habría publicado el comentario de que a Joanna Vega-Biestro no le gustaban los reclamos, haciendo alusión al conflicto que protagonizó con su amigo, Arath de la Torre, pero poco después decidió borrarlo.

#EspectáculosVT 📺🗣️ Acepta Arath de la Torre que no era el lugar ni momento y pide disculpas a Joanna Vega Biestro por enfrentarla en fiesta infantil pic.twitter.com/r4tq7iY7j0

No obstante, Joanna Vega-Biestro llegó a leerlo y le replicó: “No @ReneFranco yo no tengo problema que me reclamen. Y siempre estoy dispuesta a argumentar y defender mi postura. Lo que no voy a permitir es que me INSULTE y me quiera INTIMIDAR enfrente de MI HIJA. Y además involucrarla. Fui muy clara en eso”.

Celebro que @ArathdelaTorre te haya ofrecido una disculpa. Lamento que hayan tenido ese episodio.



Reitero y respaldo mis comentarios respecto a tu trabajo profesional.



Te mando saludos y te deseo fortuna.

A lo que el comediante le contestó lo siguiente: “Celebro que @ArathdelaTorre te haya ofrecido una disculpa. Lamento que hayan tenido ese episodio. Reitero y respaldo mis comentarios respecto a tu trabajo profesional. Te mando saludos y te deseo fortuna”.