Christian Nodal ofreció su primer concierto sinfónico; listo para la llegada de su hija

Christian Nodal llegó temprano al Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, Jalisco, para ensayar con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el Mariachi Internacional CHG. El cantante y compositor estuvo de invitado especial en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, donde brindó un concierto el miércoles por la noche.

Christian Nodal recibe reconocimiento en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Christian Nodal recibe reconocimiento en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

El artista recibió un reconocimiento por su aportación a la música de mariachi, por lo que dedicó unas palabras durante el show.

“Me acaban de dar unos reconocimientos muy bonitos allá en el camerino. Me dijeron que yo había aportado mucho al mariachi, que lo estaba llevando a muchos lugares, pero en verdad quiero agradecerles a ustedes y a Jalisco porque desde el día uno (...), yo soy de Sonora, ahí tienen su casa, pero ustedes me adoptaron como una casa más y hemos vivido noches increíbles aquí en el Auditorio Telmex, en el palenque, Auditorio Benito Juárez, también. Quiero agradecerles por todo el amor que me han dado desde siempre, por eso estoy aquí esta noche, porque quería pagarles con un poquito de todo lo que ustedes me han dado. Representar al mariachi es una de las cosas mas preciosas que tiene México que tiene nuestra cultura, es un gran honor y orgullo, los amo un chingo Guadalajara”, dijo Nodal.

Por primera vez el cantautor hizo un concierto sinfónico, una experiencia que lo lleno de nervios desde que salió al escenario.

“Quiero que sepan que me he presentado por muchos lugares, con muchos músicos y mucho público pero nunca había vivido algo como esto... ¡Qué energía se siente!, muchísimas gracias”, compartió mientras sacudía las manos y agregó, “me permiten un tequila, porque los nervios se tienen que ir tarde o temprano”.

El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, en su edición 30, tendrá diversas actividades hasta el 3 de septiembre.

Christian Nodal muestra su nueva figura

El músico y compositor se mostró nervioso durante el concierto magno del Encuentro del Mariachi, además su voz se escuchó un poco ronca y afónica por lo que bebió tequila toda la noche para suavizar la garganta.

También puede interesarte: Banksy: obras más importantes y controvertidas se exhiben en Guadalajara

Nodal portó un traje negro sencillo para la ocasión, e interactuó toda la velada con el público. Lo que más llamó la atención fue lo bien que lucía, más delgado y con una madurez pese a sus 24 años de edad. También mostró sus tatuajes en el rostro, todavía sin ser borrados.

Reconocimiento

Nodal fue reconocido por su aporte a la música del mariachi antes de salir al show, donde estuvo presente Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara.

Además, el artista estuvo acompañado solamente por su papá, porque su mamá ya se encuentra en Argentina a la espera de la hija de Nodal y Cazzu, que se espera sea en los próximos días.

Christian Nodal recibe reconocimiento en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

Christian Nodal recibe reconocimiento en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)