Alicia Machado volvió a cortar con Christian Estrada, ¿esta vez sí será la definitiva?

Alicia Machado anunció recientemente a través de Instagram que había terminado su relación con Christian Estrada, siendo esta la segunda vez que termina con él.

Recordemos que en junio, luego de anunciar por sus redes sociales que había decidido estar sola porque ya no se sentía valorada en su relación, desmintió que hubiera roto con el ex de Ferka.

¿Alicia Machado anda con Christian Estrada?, presume momento con el ex de Frida Sofía https://t.co/e68kmvKGJo pic.twitter.com/ITgLzYQ2oi — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 28, 2023

Pero hace poco, Alicia Machado compartió un post con un largo comunicado, donde dio a entender que había terminado su relación con Christian Estrada, y muchos se preguntan si en esta ocasión será verdad.

Alicia Machado terminó su historia de amor con Christian Estrada

“Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco. Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme, pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguir valorándome como mujer y evolucionando”, se puede leer al inicio de la publicación de Alicia Machado.

¡Por fin!

Alicia Machado confirma que dejó al pelafustán de Christian Estrada • Bien por Alicia.

Mejor sola que mal acompañada. pic.twitter.com/5MFPULfCoN — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 30, 2023

La actriz venezolana seleccionó el tema de Karol G, “Mañana será bonito”, junto a una imagen de ella vestida de blanco, para anunciar el fin de su noviazgo y asegura que salió muy más empoderada.

“Continúo mi camino libre y más empoderada que nunca. Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que está llegando a mi vida en éxitos y abundancia”, finalizó Alicia Machado.

¡Se acabó lo que se daba! 😳



A través de su cuenta de Instagram, la actriz y Miss Universo 1996, Alicia Machado, confesó que terminó su relación con el modelo mexicano Christian Estrada. 💔🫢 pic.twitter.com/g4VXZXZVHq — Revista Ronda (@Revista_Ronda) August 30, 2023

Hasta los momentos, Christian Estrada no ha dicho nada al respecto, pero se encontraba en Nueva York cuando Alicia hizo el anuncio, y a través de las historias de Instagram que ha compartido recientemente, se pudo ver que se fue a montar.

Sin embargo, una de las historias llamó mucho la atención por la selección del tema que usó en un vídeo donde sale caminando en el establo y que muchos consideran fue una indirecta a Alicia Machado y su publicación: “Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor”, dice la canción.