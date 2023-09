Nicola Porcella fue acosado por una fan en un antro

Nicola Porcella se encuentra en estos momentos realizando una gira nacional para poder encontrarse con sus fans en la República Mexicana y de esa manera agradecer todo el apoyo que ha recibido de su parte.

Esto lo llevó a hacer acto de presencia en el antro Capital, que se encuentra en Campeche, y ahí ocurrió un incidente con una de sus fanáticas y que muchas personas en redes sociales han tachado de acoso.

El incómodo momento ocurrió cuando Nicola Porcella se encontraba tomándose fotografías con varias fanáticas y una de ellas intentó tocarle el área genital.

Una fan de Nicola Porcella quiso comprobar que “tan pequeño era su paquete”

De acuerdo con el vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, una fan de Nicola Porcella intentó tocarle el área genital para comprobar si era verdad que tenía el “pito chico” como se decía en “La Casa de los Famosos México”.

El peruano se tapó esa zona mientras decía que eran “mitos” y se puede apreciar cuando una mujer se acercó para mirar directamente esa zona. La fanaticada del famoso no tardó en repudiar las acciones de la mujer y pidieron una mejor seguridad para él.

Sin embargo, este no sería el primer incidente que tuvo Nicola Porcella, pues unas horas antes el propio reportó en sus redes sociales que se tuvo que ir antes de un meet & greet en la cantina “La Inventada”, que se encuentra en Mérida, Yucatán.

“Disculpen si no me pude tomar foto con todos, pero los dueños me pedían que tenía que avanzar (...) Se pone difícil, hubieron un par de señoras que no se portaron muy bonito, también eso ocasionó eso”, expresó el peruano en un vídeo.

Hasta los momentos, Nicola Porcella no ha dicho nada sobre el incidente con la fan en el antro de Campeche.