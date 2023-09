Alejandra Guzmán compartió detalles sobre su problema de adicciones

En la entrevista que concedió Alejandra Guzmán al programa “Ventaneado”, habló de muchos temas sensibles para ella, como su problema de adicciones, con el que ha luchado desde que era adolescente.

‘La Guzmán’ tiene una larga y exitosa trayectoria artística, que no estuvo exenta de escándalos, entre ellos, su adicción al alcohol y a las sustancias ilícitas, en el que cayó debido a malas compañías.

Alejandra Guzmán le confesó a Pati Chapoy, durante su entrevista para el programa “Ventaneando”, que empezó a tomar cuando tenía 14 años de edad, y probó por primera vez las drogas a los 17 años.

Alejandra Guzmán se metió a rehabilitación ella sola

“Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa, hasta que me di cuenta de que era alcohólica y que no manejaba yo esa ‘fiesta’”, declaró Alejandra Guzmán.

Y agregó que, al cansarse de sus adicciones, buscó ayuda: “Yo lo intenté así. Yo me lo pagué. Dije: ‘Con permiso, yo ya me voy’. Fue un diciembre (…) Estuve internada un mes. (...) No nada más que te quiten el alcohol o te quiten el chip, que se me hace una babosada, pero cada quién, aunque si te quieres meter 10 chips, pues métetelos. Yo pienso que a cada quién como le ayude”.

Alejandra Guzmán admitió que llegó a recaer varias veces, pero lo considera como parte del proceso de rehabilitación: “Es parte del proceso. Es como cuando enciendes una vela. Entonces dejas de tomar, pero cuando tú recaes, enciendes la vela, pero no desde el inicio desde donde la dejaste”.

Asimismo, dijo que, al tocar fondo, pudo pedir ayuda para poder intentar recuperarse una vez más.