Dicen que a Nicola Porcella se le subieron los humos porque se niega a dar entrevistas

Hace poco, Nicola Porcella se negó a dar entrevistas a varios periodistas, por lo que muchos han dicho que parece que ya se ha subido la fama a la cabeza, no obstante, el peruano asegura que no es así.

Al terminar un encuentro que tuvo el actor y conductor en San Luis Potosí, donde compartió un rato con sus fans, rechazó dar entrevistas a los periodistas.

Este rechazo molestó mucho a los reporteros, ya que, al salir de “La Casa de los Famosos México”, Nicola Porcella se había mostrado dispuesto a hablar con cualquiera, pero ya no es así.

Nicola Porcella asegura que luego de firmar un contrato de exclusividad, le prohibieron conceder entrevistas

Nicola Porcella firmó un contrato de exclusividad con Televisa, al igual que su excompañera, Wendy Guevara, y los altos ejecutivos le dieron la orden de no conceder entrevistas a nadie que ellos no hayan autorizado.

“No sé de qué televisora era o de qué programa era, pero me pidió una entrevista saliendo y recibí la orden de que no puedo darle entrevistas a nadie. Yo feliz de la vida (dando entrevistas) creo que me conocen, saben la persona que soy. Saben que yo no le niego entrevistas nunca a nadie”, explicó el peruano a través de sus redes sociales.

¡#NicolaPorcella pide PERDÓN por no dar entrevista! Asegura su contrato se lo prohíbe#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/R63dxmdIml — De Primera Mano (@deprimeramano) September 6, 2023

Nicola Porcella afirmó que, si por él fuera, le daría entrevistas a todos, porque le gustaba hablar con los medios, pero ya no puede hacerlo, así que les ofreció una disculpa a todos los reporteros que se ofendieron por su rechazo: “Sé que me han apoyado muchísimo, estoy agradecido y les pido mil disculpas”.