Michelle Rubalcava encara a Eduardo Verástegui por sus comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+

Eduardo Verástegui visitó el programa de “Venga La Alegría” para seguir promocionando la cinta “Sound of Freedom”, así que Michelle Rubalcava aprovechó la oportunidad para encararlo.

El conductor quiso dejarle muy en claro al exactor que las personas de la comunidad LGBTIQ+ no estaban relacionadas con la pedofilia, como lo dio a entender a través de sus redes sociales hace un tiempo.

“Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”, escribió Eduardo Verástegui hace unos meses, y a pesar de las criticas que recibió, nunca se retractó de sus palabras, por lo que Michelle Rubalcava decidió confrontarlo.

Michelle Rubalcava le aseguró a Eduardo Verástegui que el ser gay no lo hace pedófilo

“Y aclararte Eduardo (Verástegui), tengo 38 años, soy de la comunidad gay y nunca se me ha antojado un menor de edad para violarlo, eh”, le dijo Michelle Rubalcava al actor.

E inmediatamente añadió: “Namas (quiero) dejarte bien en claro porque has englobado a gente de la comunidad con comentarios bien negativos que a mí me han dolido porque tengo cuatro sobrinos, y a mis 38 años nunca se me ha antojado un niño”.

Eduardo Verástegui le ofreció una disculpa y lo invitó a luchar contra las redes de trata infantil que venden a los niños como esclavos sexuales, a lo que Michelle Rubalcava aceptó, pero le recomendó que seleccionara mejor sus palabras.

“Aguas con lo que dices, nada más porque si llegas a dañar”, dijo el conductor, el político decidió disculparse directamente con él y el conductor le replicó: “Me dijiste violador porque soy de la comunidad y englobaste”.

Entonces, Eduardo Verástegui dijo que su mensaje fue tergiversado, ya que la heterosexualidad también estaba vinculada a la pedofilia, pues había hombres que abusaban de niñas, e invitó a todos a no desviarse del mensaje de la película “Sound of Freedom”.

Los usuarios en las redes sociales han aplaudido la valentía de Michelle Rubalcava, ya que podría perder su trabajo debido a ello, pero consideran que al exactor necesitaba ser confrontado por sus palabras en contra de la comunidad LGBTIQ+, en especial, cuando él no ha dicho nada en contra de los abusos hechos por sacerdotes.