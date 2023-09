Paulina Gaitán habla de cómo superó su miedo a las redes sociales gracias a su nueva serie

Dentro de poco se estrenará una nueva serie de comedia protagonizada por Paulina Gaitán, quien aseguró que, gracias a ella, dejó de lado su miedo a usar las redes sociales.

“P#t@s redes sociales” es el nombre de la nueva producción que la actriz de 32 años protagonizará, y debido a su nombre, se puede percibir que las redes sociales tendrán un peso importante en la trama.

“A mí me cuesta muchísimo subir una foto a internet, pienso mucho si es la correcta, o grabó un video y lo cambió porque me escuchó muy mal. Siento que las redes sociales tienen un poder bastante fuerte entonces en algún punto les agarré miedo, ya que crecí a la par y vi cómo empezó a nacer, entonces me costó trabajo adaptarme, hasta que me dieron este personaje y pude verlo desde un lado humano”, compartió Paulina Gaitán.

“P#t@s redes sociales” es una sátira de los creadores de contenido

Paulina Gaitán se sintió nerviosa en aceptar el protagónico de “P#t@s redes sociales”, que podrá verse en Amazon Prime Video a partir de este 15 de septiembre.

“Ya había hecho comedia, pero no con todo el peso y para mí era mucha presión. Afortunadamente, los guiones estaban muy bien escritos y los creadores tenían confianza en mí, así que solo fluí, porque no me quería hacer la graciosa y con esto pude mostrar un personaje más real para que la gente pueda entender este mundo”, admitió la actriz.

En “P#t@s redes sociales”, Paulina Gaitán interpreta a ‘Amanda’, una mujer de 30 años que cuando era más joven llegó a ser influencer, y ahora nadie parece recordarla, pues todos están más interesados en las nuevas “estrellas”, pero no dejará que su nombre sea olvidado tan fácilmente.

Nataly Valencia y Jorge Ulloa son los creadores de esta serie, que es como una especie de sátira o mofa a los youtubers, considerados los primeros influencers, que ahora se “están jubilando”, en vista de que los jóvenes prefieren usar otras redes sociales.