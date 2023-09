Regina Murguía responde con educación la crítica de Mariana Ochoa

Hace unos días, Mariana Ochoa comentó una publicación del grupo JNS diciendo que les faltaba energía, a lo que Regina Murguía le contestó educadamente.

“Saben que las amo, pero si levanten la piernita, que”, fue el primer comentario que escribió para luego poner: “Un shot de energía les hubiera caído bien. La única intacta que sí le echó todo fue Karla Díaz… insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía. ¿Qué pasó chicas?”

Regina Murguia Le responde a Mariana Ochoa. pic.twitter.com/l3zQzhXzW1 — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) September 22, 2023

Entonces, desde su cuenta, Regina Murguía le respondió que ellas siempre salían al escenario llenas de energías y que solo necesitaban a veces un shot de tequila.

Regina Murguía considera que el comentario de Mariana Ochoa pudo haberlo hecho en privado

Regina Murguía estuvo en el programa “Sale el Sol” dónde le preguntaron si existía alguna rivalidad con OV7 debido al comentario de Mariana Ochoa, a lo que la cantante aseguró que no.

Drama por el 90's Pop Tour: Mariana Ochoa y Regina Murguía protagonizan polémica https://t.co/6ia4u4ot5c pic.twitter.com/a4igPlPrDx — Elena Gar (@ElenaGar_P) September 22, 2023

De hecho, ella ni se había enterado del comentario, de no ser por su amigo Mauricio Mancera quien bromeó sobre ello.

“Me acabo de enterar hace dos minutitos porque me escribe Mauricio Mancera, que es un bruto, que es un amigo queridísimo mío, y le pongo: ‘Oye, ¿vas a venir al concierto el 29?’ y me dice: ‘Sí, nomás que le echan ganas, ¿no? Sí levantan la patita como dice Mariana’, y yo me quedé así, ni siquiera había visto el comentario. Así de poco importante, perdón, pero sí, no es importante”, relató Regina Murguía.

🥊💥🥊 REGINA MURGUIA, del grupo JNS, le responde a MARIANA OCHOA ‼️



Por su parte, MARIANA OCHOA vuelve a decir que "se veían cansadas" en su concierto en #LasVegas#90spoptour #jns #ov7 #marianaochoa pic.twitter.com/mB6ZmLDo7p — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 22, 2023

Sin embargo, ella considera que Mariana Ochoa debió hacer ese comentario en privado, pues se conocen desde hace años y tiene la confianza para hablarse.

“Yo creo que está de más su comentario ahí públicamente, ¿no? Creo que somos personas que nos conocemos profundamente y desde hace muchos años, y pues si a ella le parece que no le estamos echando ganitas, ¿por qué no nos echa un mensajito privado?... Ahí le mandaré yo su mensaje de su show, que cambie sus pelucas y que levante también la patita”, expresó Regina Murguía.