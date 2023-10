Lupillo Rivera: “estoy con mi padre al 100%, pero me mantengo neutral en esa situación”

Después de que los hijos de Jenni Rivera interpusieran una demanda contra de su abuelo Pedro Rivera, Lupillo Rivera sentenció, “lo único que le pido a Dios es que me bendiga a las dos partes”, señaló durante su paso por las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

La batalla legal que se desató en la familia Rivera, inició con las acusaciones a Cintas Acuario por “explotación indebida” de las grabaciones de Jenni Rivera, y es ahora Lupillo Rivera quien salió a opinar y fijar su postura.

“Es muy sencillo lo de César al César, así es como lo estoy manejando. Respeto mucho a mi padre, quien ha sido una persona muy honrada toda la vida. Ha sido un hombre de negocios que ha sabido hacer negocios. Ha sido un visionario, de ver mucho más adelante que otros disqueros que he conocido en la vida, por eso nunca tuvo miedo de invertir”, señaló el cantante.

Durante la charla con los medios, previo a su concierto en Guadalajara, señaló que sus sobrinos desconocen todo lo que ha realizado su abuelo.

“Estaba explicando yo que cuando grabó por primera vez a Lupillo Rivera vendimos 15 casetes, cuando grabó a Jenni por primera vez, solo vendió 20 casetes, entonces todas esas cosas los sobrinos no lo saben, nadie lo sabe, porque nada más lo que estuvimos trabajando con él”, añadió.

Para continuar, “creo que el éxito de mi hermana, el éxito mio, tomó de sorpresa a toda la disquera. y lo vivimos a gusto y feliz, porque fue una etapa muy hermosa de nuestras vidas. A mis sobrinos no los critico, no les doy la contra, creo que están haciendo lo correcto; es decir, buscar lo que su madre tanto trabajo, así de sencillo es”.

“Estoy con mi padre al 100%”

“Creo que hay muchas familias que reciben una herencia y nunca buscan qué sucedió con esa herencia. Creo que es donde está un grave error, porque nuestros padres trabajaron mucho tiempo por esa herencia, y nomas dejarla ir así nomás, pues no se vale. Creo que yo lo único que le pido a Dios es que me los bendiga a las dos partes, a las dos partes las amo infinitamente. A mis sobrinos los apoyo, ellos saben que yo estoy con mi padre al 100%, pero me mantengo neutral en esa situación. Lo que digan ya de Lupillo Rivera más adelante, pues nadie sabe el negocio que tengo yo con mi padre, nadie sabe los porcentajes que manejo yo con mi padre; nadie sabe si le debo yo, no se si me debe él, pero no me interesa saber si me debe él, es mi padre y tengo ayudarlo hasta la muerte”, afirmó Lupillo Rivera.

Para cerrar el tema señaló, “mis sobrinos son muy neutrales en eso (homenajes para Jenni Rivera). Ellos lo que más quieren es que se siga escuchando el nombre de su madre. Así que cualquier persona o cualquier artista que le brinde un homenaje y un respeto a mi hermana debe de ser bienvenido, porque como dice el dicho... Honor a quien honor merece”.

Jacqie Rivera

Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, es la albacea de la herencia de “La Diva de la Banda”.

“Entre mis hermanos y yo si estamos bien unidos. Realmente tengo días bien difíciles que digo no sé si estoy la la persona adecuada para esta posición y mis hermanos siempre están ahí echándome porras. Chiquis me ayuda, me da muchos consejos, todos estamos bien unidos gracias a Dios, porque como te comenté hay días difíciles y no no me puedo imaginar haciéndolo sola”, explicó Jacqie en entrevista con Publimetro.

Queremos sacar todo con el nombre del legado de Jenny, quiero sea de calidad, hecho con mucho amor y que tenga su esencia. Vienen muchísimas cosas, tenemos muchas ideas y hay muchísimos planes. Estamos trabajando en la película, ya terminaron de grabarla están en el proceso de editar. Todavía no hemos visto el final para para aprobación, pero esperamos que el año que viene esté lista.

Además, “le van a entregar su estrella en el Paseo de las estrellas de Hollywood el año que viene. Mis hermanos y yo realmente si queremos entregarle el concierto final de mi mamá en Monterrey y proyectarla en salas de cine”.