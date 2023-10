Como Adrián Uribe declinó la exclusividad con Televisa, pronto podría trabajar con TV Azteca

A principios de año, Adrián Uribe reveló que declinó el contrato de exclusividad con Televisa para poder ser libre de trabajar con quien quisiera, y ahora parece que participará en un proyecto con TV Azteca.

El actor dijo que hace año y medio, cuando le tocó renovar el contrato con la televisora de San Ángel, pensó mucho si debía seguir o no siendo talento exclusivo, como lo ha sido por más de 20 años.

Así que, después de tanto meditar y consultarlo, Adrián Uribe creyó que lo mejor sería trabajar por proyectos, aunque eso significaba perder muchos de los beneficios de ser exclusivo de Televisa.

Adrián Uribe podría estar en el proyecto “Casado con hijos” con Sandra Echeverría

El programa “De historia en historia”, transmitido a través de YouTube, fue quien reveló que Adrián Uribe habría aceptado un proyecto en la mayor competencia de Televisa.

Al parecer, TV Azteca está preparando el proyecto “Casados con hijos”, cuyos protagonistas serán el actor y comediante junto a Sandra Echeverría, aunque se desconoce si se trata de una telenovela o serie.

“Nadie sabe, me lo contó alguien que está dentro de Azteca, no me quiso decir si es novela o es serie, pero a mí me suena a que es serie”, reveló un colaborador del programa “De historia en historia”.

Y agregó: “En este pasadero de gente, Sandra Echeverría y Adrián Uribe van a ser pareja en una cosa que no sé si es novela o es serie que se llama ‘Casados con hijos’. Hace 15 días empezaron con pruebas de vestuario y van a empezar a grabar, me parece que el viernes”.

Debido al título, probablemente sea un remake de la serie norteamericana “Married... with Children” que empezó a emitirse en 1987.