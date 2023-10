Alicia Villarreal tacha de “pediche” y “rogona” a Aracely Arámbula

Alicia Villarreal fue cuestionada por el conflicto entre Aracely Arámbula y Luis Miguel en la alfombra azul de los premios de la Asociación de Autores y Compositores de México que se llevaron a cabo recientemente.

‘La Chule’ ha sido fuertemente criticada, sobre todo por los fans del ‘Sol de México’, ya que ha revelado que su exesposo no es un buen padre, pues tiene tiempo sin pasarle nada para la pensión alimenticia, y lo más grave es que lleva años sin ver a sus hijos.

Luego de que Aracely Arámbula arremetiera contra Luis Miguel por lo de la manutención de sus hijos, Alicia Villarreal no se contiene y suelta fuertes declaraciones.https://t.co/hDTOzc5Muh pic.twitter.com/jOlpdtaWpv — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) October 13, 2023

Así que tras darse a conocer que Aracely Arámbula había tomado la decisión de demandarlo, no se ha parado de hablar de este asunto, y la prensa quiso preguntarle a Alicia Villarreal su opinión al respecto.

Antes de dar su opinión, Alicia Villarreal quiso dejar en claro que no podía hablar de otra mujer y mucho menos lo que debía o no hacer en su vida: “Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí”.

Sin embargo, agregó: “yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno... Yo no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres”.

Pero eso no fue todo lo que Alicia Villareal tenía que decir sobre el caso de Aracely Arámbula y su ex: “Si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando?, si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?”

"No soy pediche": ¿Alicia Villarreal le lanza tremenda indirecta a Aracely Arámbula? pic.twitter.com/yCOyY4i6Uz — hoy Día (@hoydia) October 12, 2023

Evidentemente estas declaraciones dan a entender que ‘La güerita consentida’ no está de acuerdo con las acciones de ‘La Chule’, y que se posiciona en favor de Luis Miguel.

Estas palabras fueron sumamente cuestionadas por algunas personas en las redes sociales, quienes consideran que quitarles responsabilidad a los padres no era bueno, pues al final ambas figuras deben aportar. Aunque los fans del cantante han aplaudido las palabras de Alicia Villarreal.