Ana María Alvarado y Wendy Guevara enfrentadas por el reality show de la influencer

Recientemente Ana María Alvarado y Wendy Guevara han acaparado los titulares en varios medios debido a un enfrentamiento que se originó entre ellas debido a una crítica de su reality show.

La periodista expresó en el matutino “Sale el Sol” lo mal hecho que le parecía “Wendy: Pérdida, pero famosa”, y considera que la productora y televisora solo estaban intentando sacarle el máximo provecho a la fama de la influencer, pero sin tomarse el tiempo necesario para armar un buen programa.

Wendy Guevara estalla contra Ana María Alvarado por criticar su programa Perdida pero Famosahttps://t.co/HPl1vYHci3 pic.twitter.com/JBiK3uTBIV — Oye Chiapas (@Oye_Chiapas) October 13, 2023

“El reality no está malo, está lo que le sigue. A mí parecer, por lo que he visto”, dijo Ana María Alvarado y agregó: “Pues mal hecho, muy improvisado, muy al aventón”.

Para Ana María Alvarado, Televisa y Endemol estaban sobreexponiendo a Wendy Guevara y eso al final cansaría al público, haciendo que su fama decaiga considerablemente.

“Creo que la están poniendo hasta acá y está bien, ganó y todo lo que quieran decir, qué bueno que tenga fama y éxito en lo que ganó, pero el sentón va a estar duro. Verdaderamente la están poniendo en un lugar donde la están sobrexponiendo”, expuso la periodista.

Los fans de Wendy Guevara le preguntaron lo que opinaba de estas declaraciones en uno de sus en vivo. Al principio, no sabía de quién se trataba, y comentó que estaba bien si había personas que no le gustaba su reality show, ya que al final, estaba dirigido a sus fans, entonces se acordó de la periodista.

“Ya sé que señora. Está señora es bien argüendera, se dedica al argüende. Que no le guste no me importa hermanas, a mí me ha ido muy bien, a mí no me gustan los chismes que ellos dicen”, expresó la influencer.

Después añadió que, como era compañera de Gustavo Adolfo Infante, y recordó los calificativos que han dicho sobre ella en ese programa por ser alguien de barrio, pues la llamaban corriente y vulgar, Wendy Guevara les pidió a sus fans que ya no vieran ese programa que criticaba a las personas de bajos recursos.

Ana María Alvarado le respondió que nunca ha hablado mal de su persona, pues solo estaba expresando su opinión del programa e instó a sus seguidores a no atacar a la famosa, porque esa nunca fue su intención.