Andrea Legarreta llora al poner por primera vez la foto de su mamá en la ofrenda

En el programa matutino “Hoy”, tienen la tradición de rendir homenaje a las personas que perdieron cuando se acerca el Día de Muertos, y este año, Andrea Legarreta le tocó poner la foto de su mamá.

Hace tres meses, Isabel Martínez falleció en su casa de Acapulco, generando un gran impacto en toda su familia, pues la consideraban un pilar importante para todos ellos.

Su partida afectó notablemente a Andrea Legarreta, pues cada vez que habla de ella, le cuesta contener las lágrimas, así que, cuando le tocó poner la foto de su mamá por primera vez en la ofrenda del Día de Muertos, se quebró.

También te puede interesar:

Andrea Legarreta cambia de opinión y no niega la posibilidad de volver con Erik Rubín

Erik Rubín anuncia que pronto dejará de vivir junto a Andrea Legarreta y sus hijas

Andrea Legarreta todavía le afecta hablar de su madre

Andrea Legarreta dice que la ofrenda del Día de Muertos es una de las tradiciones más hermosas

Galilea Montijo le dedicó unas palabras a la mamá de su compañera, Andrea Legarreta, antes de colocar su foto en la ofrenda del Día de Muertos.

🔴#Fama II Andrea Legarreta pone por primera vez la foto de su mami en la ofrenda del Día de muertos en Hoy, así fue el conmovedor momento.



Más detalles: https://t.co/afytGzLpSI pic.twitter.com/mpwVM0xs94 — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) October 20, 2023

“Nuestra Chabelita siempre era la fan, yo creo que era la número uno, de este programa, claro estaba su chiquilla, la luz de sus ojos. Pero bien que nos regañaba a todos y nos decía eso si me gusta, esto no me gusta y la opinión de Chabelita en el programa ‘Hoy’ era muy importante”, dijo Galilea.

Luego, entre lágrimas, Andrea Legarreta expresó: “Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero algo que me parece muy lindo y de las tradiciones más hermosas de nuestro país es esta y me parece hermoso, con el tiempo me he dado cuenta que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”.

La conductora también compartió que a partir de ahora vivirá por las dos, que hará cosas que a su mamá le gustaba hacer para recordarla siempre y, de esta manera, no dejarse consumir por el dolor y tener una “media vida”. Agradeció a sus compañeros y al programa, por este hermoso gesto.