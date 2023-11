José Ron ya no está interesado en casarse y tener hijos

José Ron se sinceró con la prensa sobre algunos intereses personales, ya que admitió que actualmente el casarse y formar una familia no eran metas que estaba interesando alcanzar.

El actor es uno de los galanes más atractivos de la televisión, pero lamentablemente eso no lo ha ayudado en el plano amoroso, puesto que sus relaciones no suelen profundizarse demasiado, pues no ha llegado al altar.

La última pareja que tuvo José Ron fue Luciana Sismondi, y en estos momentos se encuentra soltero y asegura que lo está disfrutando mucho, además, ha decidido priorizar su carrera.

José Ron cree que, tal vez, casarse y tener hijos no es para él

“Antes sí recuerdo que yo les platicaba: quiero ser papá y la familia, ahora no. Sí ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser. He llegado a pensar que capaz yo no soy para eso”, declaró José Ron.

Y agregó: “Estoy tan enfocado en mi carrera, que no me quita ya el sueño el ser papá, ni de casarme. No sé si me quiero casar, ya como que cambió mucho mi forma de pensar”.

De modo que José Ron ha decidido disfrutar más el estar soltero y darle prioridad a su carrera, no obstante, admitió que tampoco se cerraba por completo a la idea de formar una familia.

Sin embargo, ha decidido que lo mejor para él es dejar que todo fluya, sin presionar para que se den las cosas: “Si la vida me lo da, adelante. Yo creo que hay tiempos para todo... pero ahorita disfruto tanto estar así”.

Por lo que José Ron ha decidido tomar parte del nuevo pensamiento que muchas personas tienen actualmente, donde no se quieren sentirse presionados por formar una familia, y no sentirse menos por ello.