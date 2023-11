Juan José Origel arremete contra Shanik Berman y la llama hocicona

Juan José Origel expresó su enojo con la prensa por poner en los titulares que se había enamorado a su edad, cuando nunca dijo eso, y arremetió especialmente contra Shanik Berman.

Así lo expresó en el programa “Con permiso”, que conduce junto a Martha Figueroa, pues ya estaba harto de todo lo que se decía sobre él y negó en reiteradas ocasiones que estuviera enamorado.

¡Los chismes están ON FIRE! 🔥🔥 Juan José Origel 🔥 en plan de guerra con Shanik Berman 🤯💥. ¿Qué pasará en su programa? 🤔📺https://t.co/tkqkvdpE5j — EnElRadar (@enelradarcom) November 7, 2023

Todo empezó porque la compañera de Pepillo Origel estaba hablando de la boda de Michelle Salas y la presencia de Luis Miguel, y dijo que alguien que asistió a la ceremonia y posteriores festejos fue quien les compartió la información que estaban diciendo, para que después nadie se enojara, y el conductor replicó que él único que se podía enojar por todo lo que decían, era él.

Juan José Origel, en tono de broma, empezó a decir que estaba harto de que la prensa hablara siempre de él, ya que a estas alturas de su vida no se iba a estar enamorando de nadie.

Juan José Origel se le fue con todo a Shanik Berman, al grado de decir que "no la quería volver a ver sentada en el programa 'Con Permiso' https://t.co/gRcy7uJh0N — Debate (@ELDEBATE) November 7, 2023

“Y toda la gente que habló de mí son puras mentiras, hombre. Yo fui con Matilde y le dije ‘ay sí, estoy enamorado’, me voy a andar enamorando a estas alturas... Si no me enamoré cuando tenía edad, pendejos”, expresó el conductor.

También “arremetió” contra su colega, Shanik Berman, quien también comentó del enamoramiento de Pepillo Origel y le envió el siguiente mensaje: “Shanik, aquí no te vuelvas a aplastar nunca por andar hablando de mí, por andar de hocicona”.

Evidentemente, toda la situación fue tomada como una broma por parte de Juan José Origel, aunque aprovechó para tirar veneno a una periodista de su natal León, quien también escribió sobre su romance en el periódico donde trabajaba.