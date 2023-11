Paulina Rubio defiende a Shakira alegando que el peor error que cometen las mujeres es enamorarse

Paulina Rubio se sinceró en el podcast de Vicky Martín Berrocal y habló de varios asuntos, entre ellos, las vivencias que plasman los artistas en sus canciones, como lo ha hecho Shakira tras terminar con su ex.

La diseñadora española mencionó que la ‘Chica Dorada’ fue una de las primeras en dedicarle canciones a sus exparejas, mucho antes que lo hiciera la barranquillera.

Espero pronto una colaboración entre las reinas latinas Paulina Rubio y Shakira pic.twitter.com/RUfTD7U3t7 — El Bicho Verch (@angel_rulo) November 6, 2023

A pesar de que Vicky Martín Berrocal tuvo la intención de alabar a Paulina Rubio, la cantante le pidió que no tocara a Shakira, porque desde hace mucho es su fan.

También te puede interesar:

Internautas aseguran que Paulina Rubio ha perdido condiciones en el escenario

Tenemos versión de Shakira, ¿y la de Piqué? El exfutbolista revela por qué no habla de su ex

Paulina Rubio se conmueve hablando de su madre durante una entrevista en España

Paulina Rubio afirma que todos los cantantes le han dedicado canciones a sus exparejas

Paulina Rubio confesó en el podcast que varias de sus canciones, entre ellas “Sí Supieran” y “Mío”, estaban inspiradas en sus experiencias personales, por lo que entiende completamente a Shakira.

"No me toquen a mi Shak": Paulina Rubio se declara team Shakira, la cantante mexicana aseguró en todas sus redes sociales estar a favor de que la artista musical colombiana se desahogue en sus canciones tras su ruptura amorosa con su ex, Piqué#CdVictoria#Tamaulipas ☺️ pic.twitter.com/fysxgxSqvZ — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) November 9, 2023

“Amo a Shak, déjenla. Lo tenía que hacer también, pero no importa (que yo no haya tenido tanto crédito). La rueda no está inventada. La rueda ya se inventó”, expresó la ‘Chica Dorada’.

Y añadió: “A mí me encanta Shak. Yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak. Es que tenía, o volverse loca, o sacar la canción y que se vuelvan locos”.

Asimismo, Paulina Rubio aclaró que esto no era algo exclusivo de las mujeres, pues muchos cantantes masculinos también lo hacían, y desde hace mucho tiempo.

“Y también Perales, y también Joan Manuel Serrat. Claro, uno va sacando el colmillo y yo creo que el mayor error de la mujer es enamorarse ¿Quién es Paulina ante eso? Es la mejor Paulina. Yo no voy a cegarme nunca a decir no al amor”, detalló la cantante.