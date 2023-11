Michelle Vieth también perdió su patrimonio en Acapulco y sus familiares llevan tres semanas sin luz

Michelle Vieth fue otras de las celebridades que se vio afectada por el paso del huracán Otis en Acapulco, ya que el hotel que pertenece a su familia sufrió graves daños.

El Hotel Miami Acapulco ha pertenecido a su familia desde 1933, así que tanto ella como sus familiares quedaron muy afectados al ver como quedó tras la tragedia.

La abuela de Michelle Vieth, de 89 años de edad, es quien más le ha afectado la pérdida de su patrimonio, pues ha estado tan triste que prácticamente no quiere probar bocado y no ha querido dejar el hotel.

Michelle Vieth ha pedido donaciones para salvar el hotel de su familia

“Efectivamente, se destruyó todo y estamos, como podemos levantándonos y ayudándonos unos a los otros porque ahorita tristemente la situación sigue muy complicada (…) regreso súper triste, súper deprimida, porque finalmente es mi hogar y ha sido el hogar de mi familia por más de cinco generaciones”, relató Michelle Vieth al programa “Venga la Alegría”.

Y agregó: “mi abuela de 89 años no quiere comer, ella está allá y no se quiere salir de la propiedad, voy a llevar un generador eléctrico porque no puede estar sin luz, llevan tres semanas sin luz”.

Asimismo, Michelle Vieth decidió pedir ayuda a través de sus redes sociales para poder salvar el Hotel Miami Acapulco, ya que no solo representa el patrimonio de su familia, también es su hogar.

En este sentido, la actriz también ha pedido ayuda para el resto de damnificados, sobre todo que donen ropa y medicamentos, además de compartir información sobre la situación actual de las personas de Acapulco.