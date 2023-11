¿Nicola Porcella está cansado de su nueva fama? El peruano estaría muy abrumado

Nicola Porcella logró ganarse el cariño del público mexicano gracias a su divertida y picante personalidad, y para su sorpresa, su carrera ha vuelto a despegar de una forma que él no se esperaba.

El segundo finalista de “La Casa de los Famosos México” estaba sumamente preocupado de que su participación en el reality show fuera su último proyecto televisivo, ya que en su país de origen su situación laboral no pintaba nada bien.

Por lo que, la enorme fama que ha conseguido Nicola Porcella lo impactó mucho, y gracias a ello, ha tenido un montón de proyectos laborales, sin embargo, ahora se ha sentido algo cansado y abrumado.

Nicola Porcella a pesar de estar cansado, seguirá trabajando por su hijo y familia

“Físicamente sí hay días que uno está agotado, mentalmente también porque es estrés. A veces no sé dónde estoy, me pasa, pero es algo que necesito, yo dije que no iba a parar hasta asegurar la vida de mi familia, porque ellos fueron los que estuvieron conmigo en momentos difíciles”, expresó hace poco Nicola Porcella en el programa “De primera mano”.

Y agregó: “Sé que es un desgaste, es un desgaste que sé que tengo que hacer, que va a dar frutos. Para mí estar lejos de mi hijo es lo más difícil del mundo. Cada uno decide si quiere aprovechar este momento o no, yo quiero capitalizarlo, crecer. Más que mi ingreso mucho, mucho, lo que quiero es una carrera en México”.

Por lo que, a pesar de lo cansado que se pueda llegar a sentir, Nicola Porcella sabe que en estos momentos no es hora de descansar, pues debe aprovechar las oportunidades que se le presentan para poder hacer una carrera acá.