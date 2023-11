¡RBD superó a One Direction! Es el grupo que más dinero ha recaudado en Estados Unidos

Hace un par de días se dio a conocer la noticia de que RBD logró superar un récord que hasta ahora tenía One Direction, demostrando que el grupo mexicano es uno de los más populares del mundo.

La agrupación británica fue una de las boys band más populares de la década pasada, y que estuvo conformada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, todos ellos llevan ahora carreras en solitario.

Con 130,5 millones de dólares, el #SoyRebeldeTour batió el récord de mayor recaudación de una gira de un grupo vocal en la historia de Estados Unidos. Superaron a "Where We Are" de One Direction. pic.twitter.com/WnL09W4TTM — RBD 2023... ♂ (@septimorbd7) November 19, 2023

Y no se puede negar la gran popularidad que alcanzó One Direction en su momento, no obstante, RBD también fue un grupo muy popular a principios de la década del 2000, y con su reciente hito quedó demostrado lo grande fueron.

Tour de RBD es el más rentable de 2023

Las revistas especializadas en música, Billboard y Rolling Stone, han informado que la gira de reencuentro y despedida de RBD, “Soy Rebelde Tour”, logró recaudar 130.5 millones de dólares en 30 conciertos.

RBD supera récord de One Direction como la gira más taquillera en Estados Unidos: La agrupación mexicana sigue cosechando éxitos. https://t.co/mjWHeoW1NL pic.twitter.com/tgChHnRuLK — Uniradio México (@uniradiomexico) November 23, 2023

Superando a “Where We Are Tour” de One Direction, que se llevó a cabo en 2014 y realizaron 21 shows en territorio estadounidense, y que hasta ahora tenía el récord de ser la banda que más dinero ha recaudado en una gira en ese país.

Por lo que RBD en su reencuentro ha logrado marcar un hito importante, ya que demostró, una vez más, que es uno de los grupos más populares de la historia y que no solo tuvo notoriedad en países de habla hispana, pues recordemos que, en Brasil, un mercado muy cerrado, el grupo mexicano logró llenar varios estadios.

Oficialmente, a “Soy Rebelde Tour” do RBD é a turnê de maior bilheteria de um grupo na história dos Estados Unidos, com US$ 130,5 MILHÕES em 30 shows, superando a turnê “Where We Are” do One Direction. pic.twitter.com/TYpM8oik92 — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) November 21, 2023

Asimismo, se calcula que 49.848 personas acudieron a los conciertos del grupo conformado por Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

A nivel internacional se estima que lograron recaudar casi 300 millones de dólares, lo que demuestra que RBD tiene una base de fanáticos muy consolidada y leal a pesar de los años.