Adrián Marcelo revela que fue abusado de niño por una empleada doméstica

Adrián Marcelo compartió hace poco en una entrevista algunas experiencias de vida, entre la más impactante está la de haber sido abusado por una trabajadora del hogar cuando era pequeño.

Así lo contó en el programa de entrevistas que Yordi Rosado comparte a través de su canal de YouTube. La mujer, además de trabajar en la limpieza de su hogar, también estaba encargada de cuidarlo a él y a sus hermanos.

Sin embargo, la empleada doméstica acabó abusando física y psicológicamente de Adrián Marcelo y de sus tres hermanos. Pero lo más impactante y turbio de todo, es que recuerda haber tenido intimidad con ella, cuando era un niño.

Adrián Marcelo considera su abuso como un despertar sexual

“Tuvimos una empleada doméstica que abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. No éramos tan grandes, éramos niños todavía. De entrada, nos contaba historias que no eran apropiadas, con una especie de vulgaridad y obscenidad, fue mi despertar sexual”, le relató Adrián Marcelo a Yordi Rosado.

El conductor afirma que actualmente no tiene ningún tipo de trauma sobre este abuso, porque considera que ya lo superó, así que cuando tiene ganas de compartir su historia, lo hace sin verse afectado.

“Tengo imágenes mías encima de ella, en una silla haciendo el faje. Yo recuerdo haber tenido este tipo de encuentros con ella, pues donde yo era un niño, yo no estaba despierto en mi sexualidad. Lo verbalizo porque no es nada que me genere trauma. Tengo estas imágenes de despertar hormonal”, detalló Adrián Marcelo.

A muchos usuarios les ha parecido interesante la elección de palabras del conductor, debido que al final no lo considera un abuso, sino un despertar sexual u hormonal, pese en que especificó que él era un niño que todavía no tenía interés en el sexo.