Juan Rivera le da dos semanas a Chiquis Rivera para que corrija los créditos de una canción

Este fin de semana, Juan Rivera realizó una transmisión en vivo para enviarle una advertencia a su sobrina, Chiquis Rivera, sobre la corrección de los créditos de una de sus canciones.

En concreto se refiere al tema “Abeja Reina”, el cual él produjo, pero su sobrina decidió no mencionarlo en los créditos de la misma, además, hace referencia que tampoco acreditó al escritor, ni a sus editoras.

“No se le ha dado crédito a mi trabajo, no se les ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor (…) no ha recibido ningún solo centavo (…). Sé que yo voy a ser el culpable, pero le pido por favor a mi sobrina es que le expliques a tu público cuál fue tu participación en este tema”, expresó Juan Rivera en el en vivo.

Juan Rivera reveló que desde hace año y medio ha intentado solucionar este problema directamente con Chiquis Rivera, pero ella lo ha ignorado, así que, en vista de eso, tomó la decisión de darle un plazo de dos semanas para que arregle los créditos de la canción “Abeja Reina”.

JUAN RIVERA ESTALLA CONTRA CHIQUIS Y LE LANZA ADVERTENCIA. El hermano de Jenni Rivera ya no se guardó nada y expone 'verdad' de su sobrina (VIDEO) 👉🏼 https://t.co/0orHuUM63B pic.twitter.com/bcG2tX5xbk — MundoNow (@MundoNowOficial) November 25, 2023

“Cuando me contestes, déjame saber por favor cómo podemos arreglar. Lo hago público para que luego la gente no diga que no intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible”, expresó.

Y agregó: “tengo 18 meses buscando que esto se arregle de la mejor manera y simplemente no lo han querido arreglar; ya cuando lleguen a casos legales, voy a ser el malo. Por eso, antes de que se llegue al otro extremo, te pido corrijas”.

Si para el próximo 9 de diciembre, Chiquis Rivera no se pone en contacto con él, Juan Rivera procederá con una demanda, porque el tema no solo le dio el título a su disco, también a su posterior gira y sigue usando la idea para otras canciones.