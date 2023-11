Natalia Alcocer asegura que su ex le ofreció dinero como “reparación del daño”, pero lo rechazó

Natalia Alcocer y su exesposo Juan José Chimal se separaron en 2020, un año después se dio a conocer que la conductora lo había demandado por violencia familiar y el proceso continúa hasta ahora.

La conductora ha dicho que ha presentado varias pruebas de los diferentes tipos de violencia que su exmarido ha ejercido sobre ella y sus hijas, empezando que las desalojó de su casa sin dejar que se llevara un solo mueble y también sacó a sus hijas del colegio.

Pero eso no sería todo, porque después de eso, Juan José Chimal se la pasaría amenazando a Natalia Alcocer, y no solo él, también su familia y su nueva pareja.

Natalia Alcocer reveló que su exesposo quiso pagarle 50 mil pesos para que dejara el caso

En una reciente entrevista para el programa “De primera mano”, Natalia Alcocer compartió que Juan José Chimal habría intentado que ella desistiera del caso ofreciéndole 50 mil pesos.

Hoy comienza la ruta de entrevistas a la EX SURVIVOR NATALIA ALCOCER, "LA RACISTA". Espero le pregunten que se siente ser la tercera en discordia en un matrimonio, y que se siente ser la pareja de un delicuente de cuello blanco, como JUAN.JOSÉ CHIMAL, excuñado de EPN. 😱 pic.twitter.com/V1Jzfax5mf — Doña Carmelita (@CarLon_2020) May 18, 2021

Esta cantidad sería su modo de compensación por toda la violencia que ha ejercido sobre ella y sus hijas, Bruna y Leonora. Pero lo rechazó porque considera que sus hijas merecen un mejor trato después de dos años de batalla legal y de tanto sufrimiento.

Por otro lado, Natalia Alcocer quiso dejar en claro que rechazar los 50 mil pesos no era un acto de dignidad, ya que le gustaría que su ex Juan José Chimal aprenda que no puede ir maltratando mujeres para después callarlas ofreciéndoles dinero.

También comentó que uno de los abogados de su exesposo se puso en contacto con ella y su equipo legal para que les dijera cuánto dinero quería y así desistiera de la demanda.