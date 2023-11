Suegro de Eugenio Derbez sería quien habría acosado a la joven Elaine Haro

Finalmente se reveló quién habría acosado a Elaine Haro, actriz que hace días anunció a través de sus redes sociales que había tenido que tomar medidas legales contra esta persona, sin revelar el nombre de nadie, pero finalmente se dio a conocer que habría sido el suegro de Eugenio Derbez.

Aparentemente, Jaime Sánchez Rosaldo sería el mánager de la joven actriz y se habría propasado con ella, aunque todavía se desconoce de qué manera lo hizo.

Eugenio Derbez con el suegro Jorge Sánchez, aplaudiendo a Alessandra Rosaldo en su regreso a Sentidos Opuestos pic.twitter.com/xi2sneOb — famososexpress (@famososexpress) March 15, 2012

El padre de Alessandra Rosaldo ya ha respondido a estas acusaciones y señaló que tiene pensado contrademandar, además expuso varias actitudes erróneas que ha tenido Elaine Haro anteriormente, no obstante, cree que estaría siendo controlada por su madre.

¿Qué dijo Jaime Sánchez Rosaldo de la demanda de Elaine Haro por supuesto abuso?

“No sé qué les pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá. La verdad es que yo no quería representarla, pero la gente de mi oficina me dijo que sí, que porque tenía muchos seguidores”, declaró Jaime Sánchez Rosaldo.

El suegro de Eugenio Derbez también señaló que Elaine Haro tuvo problemas con su anterior mánager, asimismo, mencionó que la madre de la joven actriz era una persona problemática, que siempre estaba encima de su hija, por lo que cree que a lo mejor la joven está siendo influenciada por ella en este asunto.

“Habla de acoso, pero de qué tipo, laboral, sexual, moral, yo tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Están mal de su cabecita, la señora piensa que con eso va a ganar más seguidores en las redes y se va a hacer la víctima, ella ya ha tenido problemas con mucha gente y con un mánager anterior”, detalló el papá de Alessandra Rosaldo.

Finalmente, dio a conocer que Elaine Haro también habría tenido problemas con su disquera y los amenazó con una demanda.