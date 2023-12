Eugenio Derbez estuvo cerca de abandonar la actuación; ¿Por qué?

El actor Eugenio Derbez ha llegado a los niveles de su carrera más importantes. Sus sueños no han parado y cada vez son más los proyectos que surgen a nivel de producciones audiovisuales que han abarcado las carteleras cinematográficas. Sin emabrgo, el mexicano ha tenido obstáculos en el camino y muchos tropiezos que en ocasiones lo han llevado a pensar en abandonar su profesión.

¿Por qué Eugenio Derbez pensó en retirarse?

A pesar de que es uno de los actores más exitosos de la actualidad, en un momento pensó en retirarse. Incluso reveló que quería jubilarse a los 45 años, pero algo impidió ese plan: “Yo estaba pensando retirarme a los 45, máximo a los 50, y de repente me cambió la vida. Hice No se aceptan devoluciones, te lo juro que yo estaba planeando mi retiro a los 45 y mira, de repente la vida me pone en otro lugar y estoy empezando una carrera de cero en otro país y en otro idioma y me siento con la misma hambre que tenía a los 17, te lo juro”, así se expresó el famoso cuando justo pasaba por el estreno de: ‘No se aceptan devoluciones’, y esa experiencia lo hizo cambiar de parecer.

En este momento de su vida el actor asegura que vive lo que siempre soñó y poder ser influencia para muchos es su mayor inspiración. Por eso, su éxito continúa con ‘Radical’, una cinta que está basada en la historia real de Paloma Noyola, una estudiante de muy escasos recursos que se destacó en matemáticas, y su maestro, Sergio Juárez, utilizó métodos poco convencionales cuando fue trasladado a Matamoros, al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Paloma saltó a la fama en 2012 tras recibir la puntuación más alta del país tras aparecer en la portada de la revista Wired y ser comparada con Steve Jobs.