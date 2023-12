Wendy Guevara ya se enteró lo que dijo Sergio Mayer de ella en LCDLFM y no le gustó

Se podría decir que Wendy Guevara es una de las influencers más populares de México actualmente, gracias a su participación en “La Casa de los Famosos México”, donde llegó a entablar amistad con Sergio Mayer.

Muchos le advirtieron sobre el actor y político, no obstante, la influencer lo defendió y aseguró que le tenía mucho cariño, hasta que finalmente pudo ver lo que dijo sobre ella en el reality show.

Wendy Guevara conformó un equipo con Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano en LCDLFM, llamado team infierno, y parecían llevársela sumamente bien, pero al político le molestaba que la influencer fuera la más popular.

Wendy Guevara considera que Sergio Mayer es hipócrita

“Vi un video de TikTok, donde Poncho le dice a Sergio, ‘ya vimos que está cabrona con el alcohol sale su modo fuete, ya no hay que dejarla que tome, la va a cagar’ y Sergio le dice ‘no, no, no, déjala que tome’ en pocas palabras y bien claro, ‘déjala que se vaya a la verga’”, le contó Wendy Guevara a Yordi Rosado.

La famosa aceptó que ella no fue a “La Casa de los Famosos México” para que la estuvieran cuidando, por lo que cree que no estuvo tan mal de su parte, sin embargo, sí le molestó que dijera que él no había accedido a levantarle el rating a una trans youtuber.

“Vi varias cosas donde después él dice que, si le hubieran dicho que tenía que levantarle el evento a una trans youtuber, mejor él no hubiera entrado”, mencionó Wendy Guevara.

Entonces, agregó que ahora Sergio Mayer es considerado el rey del TikTok, porque desde que salió de LCDLFM ha estado muy activo en esa red social, a pesar de que juzgaba duramente a los influencers, lo que considera una hipocresía de su parte.

Asimismo, Wendy Guevara mencionó que era más cercana a Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Nicola Porcella, pues hablan casi a diario. También de Apio Quijano, al que considera su amigo especial pues ambos son de la comunidad LGBTIQ+.