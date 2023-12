NCT llega a México con “NCT NATION: To The World in Cinemas”. / Foto: SM Entertainment

El grupo de k-pop NCT sorprendió a todos sus fans mexicanos, al anunciar que su tour “NCT NATION: To The World” llegará a México los días 6 y 10 de diciembre donde los NCTzens podrán ver a las unidades NCT U, NCT 127, NCT Dream y WayV.

NCT llega a México con “NCT NATION: To The World in Cinemas”

Y es que, NCTzen podrá ver en todos los cines de la República Mexicana el concierto que NCT NATION ofreció desde el Estadio Munhak de Incheon en Corea del Sur, y con el cual celebraron el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio titulado, ‘Golden Age’. Por si fuera poco, también podrán disfrutar de un detrás de escenas del mismo.

La página oficial de “NCT NATION: To The World in Cinemas” reveló que este concierto también será proyectado en ScreenX, que ofrece un impresionante campo de visión de 270 grados en tres lados, al igual que en 4DX, donde los efectos sensoriales recrean el ambiente de un concierto en vivo.

¿Quiénes estarán en el concierto “NCT NATION: To The World in Cinemas”?

NCT 127 - Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Doyoung, Johnny, Mark y Haechan.

- Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Jungwoo, Doyoung, Johnny, Mark y Haechan. NCT Dream - Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin y Jisung.

- Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin y Jisung. WayV - Kun, Ten, Winwin, Xiaojun, Hendery y Yangyang.

Fechas y horarios para “NCT NATION: To The World in Cinemas” en México

El concierto de NCT NATION será proyectado a través de la cadena de cines Cinépolis quien se ha encargado de traer los conciertos de varios artistas surcoreanos entre ellos, BTS, Mamamoo, IU, NCT 127, TOMORROW X TOGETHER y SHINee. Por lo que las fechas y horarios están en su página oficial.

Ya que, la cuenta oficial de Cinépolis reveló que ellos serán los encargados de traer el concierto de NCT Nation a las salas de cine en México como parte de “NCT NATION: To The World in Cinemas” y los boletos los puedes encontrar en este enlace .

“NCT NATION: To The World in Cinemas” marca el emocionante comienzo del viaje de NCT para compartir su música y sus espectaculares actuaciones con el mundo, reafirmando su posición como pioneros en el género K-Pop. La nueva película concierto abarca las unidades actuales de NCT - NCT U, NCT 127, NCT Dream, y WayV la creación de un espectáculo de colaboración sin precedentes en este imperdible evento teatral en todo el mundo”, se puede leer en las sinopsis oficial.

¡Cuatro unidades en un mismo evento! NCTzen, agenda este 6 y 10 de diciembre para disfrutar de #NCTNation: To The World in Cinemas. 🎶 👉 https://t.co/ufIFMfoCjt pic.twitter.com/MwDON8dhkx — Cinépolis (@Cinepolis) November 8, 2023

Setlist o lista de canciones para “NCT NATION: To The World in Cinemas”

Limitless - NCT 127

Take Off - WayV

BOOM - NCT DREAM

Black on Black - NCT 2018

Kangaroo - NCT U

From Home - NCT U

Dance Intro + SHALALA - Taeyong

Broken Melodies - NCT DREAM

ISTJ - NCT DREAM

Nectar - WayV

Phantom (English Ver.) - WayV

Kick It - NCT 127

2 Baddies - NCT 127

PADO - NCT U

Baggy Jeans - NCT U

Universe (Let’s Play Ball) - NCT U

BOSS - NCT U

Beautiful - NCT 2021

Golden Age - NCT 2023