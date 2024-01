Bertín Osborne ‘renuncia’ a ser padre tras el nacimiento de su séptimo hijo

El conductor y cantante español Bertín Osborne, de 69 años, desató una polémica tras dar a conocer su negativa a ser padre apenas tres días después del nacimiento de su séptimo hijo con su expareja Gabriela Guillén.

En una entrevista a la revista Hola, el cantante sentenció “Yo he decidido que no quiero ser padre . No voy a ser padre”, lo que generó una oleada de críticas.

El nacimiento de su séptimo hijo ocurrió el pasado 31 de diciembre; sin embargo, su relación con la sudamericana Gabriela Guillén de 33 años terminó hace meses.

Osborne declaró a la revista “con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe —su separación—. Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones , que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez”.

De hecho, Osborne ya había cuestionado la paternidad del bebé, por lo que adelantó que realizaría pruebas de ADN para aclarar dudas.

“Cuando lo tenga (al bebé), evidentemente, nos tendremos que hacer alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas”, indicó al respecto.

Según él, no se trataba de desconfianza hacia su expareja, sino por tener la absoluta certeza de que el hijo era suyo: “creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo —las pruebas—. Es lo que todo el mundo haría... Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas”.

Y a pesar de la ruptura, aclaró lo que piensa de Gabriela Guillén e incluso la defendió: “He escuchado un poco de todo sobre ella en los últimos meses y hay cosas radicalmente injustas que no quiero dejar pasar. Gabriela es una chavala estupenda, ¡que esto vaya por delante! Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella”.

Según Osborne, hasta ahora los conflictos con Guillén no están relacionados con un tema económico, “he oído por ahí que... Que si dinero, que si intereses... ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella, porque Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada”.

Toda esta situación desató una serie de críticas hacia el conductor y cantante español conocido en México por su participación en la telenovela ‘Amor de nadie’ protagonizada por Lucía Méndez, por lo que advirtió que demandará a aquellas personas que intenten atentar contra su honor.

El diario español El Mundo detalló sobre la demanda que “es contra algún compañero periodista, por aquello de repetir cosas sin tener ninguna prueba y sin confirmar.

Reacciones

La negativa de Bertín Osborne para asumir su paternidad desataron una serie de críticas en redes sociales.

