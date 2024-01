Galilea Montijo buscará convertirse en madre de una niña este 2024

Galilea Montijo realizó una sorprendente confesión recientemente, y es que tiene ganas de volver a ser madre, por lo que este 2024 intentará hacer todo lo posible por tener una hija.

Esto lo expresó en el programa “Netas divinas”, provocando que sus compañeras se emocionaran enormemente por la noticia, e incluso le llegaron a recomendar algunos nombres.

En el talk show, las conductoras compartieron sus propósitos de año nuevo y fue cuando Galilea Montijo decidió abrir su corazón con ellas y con el público para externar sus deseos de volver a ser madre.

Galilea Montijo está considerando la adopción o la maternidad subrogada

Galilea Montijo es consciente que, debido a su edad, ya no puede salir embarazada, sin embargo, no quiere que eso la limite en cumplir su sueño de tener otro hijo.

La conductora admitió que siempre ha querido tener una niña, así que este año, bien sea a través de la adopción o de la maternidad subrogada, intentará tenerla.

“Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña, no sé, la opción de adoptar, de un vientre, pero no me quiero quedar con las ganas, me encanta la idea”, compartió Galilea Montijo.

Sus compañeras en “Netas divinas” la felicitaron y abrazaron emocionadas por su decisión, y Daniela Magún le sugirió que le pusiera a su hija ‘Ernestita’, para que pudieran ponerle el apodo de ‘Netita’, en alusión al programa que hacen juntas.

Galilea Montijo no reveló si su novio Isaac Moreno también estaba interesado en tener una hija, pero en estos momentos ambos se encuentran disfrutando de unas románticas vacaciones.