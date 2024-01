¡Otra Perdida se casa! El novio de Paola Suárez le propuso matrimonio

A pesar de que una integrante del clan de Las Perdidas está atravesando una fuerte crisis matrimonial, Paola Suárez compartió que su novio le propuso matrimonio recientemente.

“Comadres pues me les caso me acaban de sorprender siento bonito ay”, fue lo que escribió la influencer en el video que compartió en sus redes sociales y que no tardó en hacerse viral.

La noticia llega en medio del escándalo que está atravesando su amiga Kimberly La Más Preciosa, quien se ha peleado varias veces con su esposo en transmisiones en vivo y se revelaron que habían recaído en las drogas.

Paola Suárez y su novio Jesús se comprometieron

Paola Suárez se encontraba en compañía de sus amigas tomando y comiendo, cuando llegó su novio y se arrodilló junto a ella para proponerle matrimonio, al principio la influencer no se lo creía y le preguntó si era en serio, al aclararle que sí, bromeó con rechazarlo, para después abrazarlo y decir que sí.

Apio Quijano, Nicola Porcella, Vanesa Claudio, Bárbara Torres, Un tal Fredo, Randall Herrera, Trixy Star, Evelin Hernández, fueron los primeros en felicitarla por su compromiso.

Por su parte, Wendy Guevara la felicitó a través de las historias de Instagram: “Se me casa mi hermana, felicidades”. Pero lo que llamó la atención fue la siguiente historia que escribió: “A veces quisiera decir tantas cosas, pero bueno, el tiempo lo dirá”.

No se sabe si se refería a la relación de Paola Suárez y su prometido Jesús, o si hablaba de sus deseos de compartir su romance a través de sus redes como lo hacen sus amigas.

No se sabe cuándo será la boda o si tienen planeado hacerla este mismo año, aunque lo más probable es que la influencer comparta todos los detalles a través de sus redes sociales como suele hacer.