Federica Quijano defiende a su hijo y asegura que no es un niño violento

Federica Quijano tuvo que salir a explicar porque el golpe que le propinó su hijo no debería ser mal visto, ya que es bien sabido que él se encuentra dentro del espectro autista y es común que tenga estos episodios de agresividad.

La cantante y política expuso la importancia de dar a conocer estos casos para así dejar atrás el estigma que se tiene con las personas dentro del espectro autista.

“Sebastián no es un niño golpeador, Sebastián es un niño con una discapacidad. No lo puedo culpar y jamás voy a decir que mi hijo es violento y no puede convivir, no. Simplemente tiene detonantes que a veces puede controlar y a veces no”, explicó Federica Quijano en el programa “De primera mano”.

“La gente no lo entiende y no lo quiere ver, (pero) tengo que darle voz. Muchas personas deciden esconder a sus hijos, yo no lo voy a esconder; es mi preocupación y por eso lo digo y por eso lo subo a mis redes, porque se tiene que saber la realidad”, detalló Federica Quijano.

Asimismo, resaltó que esta era una de sus mayores preocupaciones como madre, pues no quiere dejar a sus hijos en un mundo que no los comprende y no quiere hacer el intento de cambiarlo, por eso comparte su experiencia con todos.

EN VIVO #FedericaQuijano GOLP3ADA por su hijo autista, revela su estado de salud tras ser hospitalizada #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/iKka3THOO1 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2024

“Es una preocupación real, que tenemos todos los papás de hijos con autismo, que es: ‘¿qué va a pasar con mi hijo cuándo yo no esté?’, por eso tengo cuatro trabajos y me parto en 80, para que el día de mañana mi hijo no terminé en un psiquiátrico donde abusen de él, o yo no pueda controlarlo cuando esté más grande”, dijo Federica Quijano.