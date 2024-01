Franco Escamilla afirma que desconocía de quién era hijo José Eduardo Derbez cuando lo conoció

Franco Escamilla reveló hace poco que cuando conoció a José Eduardo Derbez, no sabía quién era, ni quiénes eran sus papás, pero se le acabó cayendo bien de todos modos.

Fue en el formato que tiene el conductor y actor llamado “Tirando Bola”, donde el comediante reveló que lo conoció en una fiesta que organizó Álex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado.

A esa fiesta asistieron varias celebridades, entonces, Franco Escamilla y José Eduardo Derbez empezaron a platicar, aunque el comediante no tenía ni idea de quién era.

Franco Escamilla supo quién era José Eduardo Derbez después de haber compartido con él

“A ti te conocí en una peda de (Álex) Montiel, si no mal recuerdo... y dije: ‘mira, qué bien me cae este cabrón’, y luego ya me dijeron quién eras, porque soy malo para las caras; yo no sabía que eras hijo de Eugenio (...) pero todo el rato estuve, ‘¿a quién se parece?’”, relató Franco Escamilla.

Y agregó: “si yo fuera hijo de Eugenio Derbez, yo saludaría: ‘Franco, hijo de Eugenio Derbez’”. A lo que José Eduardo agregó que también era hijo de una muy querida y talentosa actriz, Victoria Ruffo.

Sin embargo, aclaró que eso era algo que no le gustaba, porque siempre era conocido como el hijo de tal famoso y en ocasiones pasa que ni siquiera dicen su nombre cuando hablan de él.

“¿Sabes qué es lo raro y lo medio de hueva? Que nunca te dicen tu nombre”, exclamó José Eduardo Derbez sobre ello, por cierto, hace poco estrenó la película “El Roomie”.