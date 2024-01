Jeni de la Vega no le ha devuelto el anillo de compromiso a Eleazar Gómez ¿Se darán otra oportunidad?

Jeni de la Vega estuvo recientemente en el programa “En Casa” de Telemundo, donde habló de cómo fue su relación con Eleazar Gómez y reveló que todavía no le ha devuelto el anillo de compromiso.

Debido a que hace unos años el actor fue denunciado por su expareja de maltrato físico, pasó un tiempo en prisión y al salir se mantuvo alejado de los medios. Tiempo después sorprendió al anunciar su noviazgo con la influencer y posteriormente su compromiso.

Si la noticia de la relación entre Jeni de la Vega y Eleazar Gómez sorprendió a todo el mundo, el compromiso lo hizo mucho más y algunos usuarios le pidieron que tuviera cuidado con él.

Jeni de la Vega mantiene el contacto Eleazar Gómez y su familia

Jeni de la Vega declaró que en el momento que percibiera que Eleazar Gómez se comportara de forma violenta, daría por terminada la relación, no obstante, tras haberse tomado un tiempo, ella asegura que siempre la trató bien.

De hecho, la mayoría creía que rompió el compromiso porque circularon imágenes de él con un reconocido activista LGBTIQ+ en un yate y se pensó que la estaba engañando con él, pero la famosa negó que eso fuera cierto.

Así que en su entrevista con Telemundo, Jeni de la Vega ratificó que terminó su compromiso con Eleazar Gómez porque sintió que se habían apresurado y le pidió que se dieran un tiempo, lo que él aceptó.

Todo está tan bien entre ellos que ella sigue en contacto con él y su familia, ya que se tienen mucho cariño y, pese a que ya no son pareja actualmente, no sabe si en el futuro retomarán sus planes de boda, por eso no le ha devuelto el anillo de compromiso.