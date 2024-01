Ernesto D’Alessio ya aceptó que no volverá con su ex Charito Ruiz ¿Empezó a salir con otras?

En un encuentro con la prensa, Ernesto D’Alessio fue cuestionado sobre cómo estaba lidiando con él divorcio, ya que en los primeros meses de su separación estaba empeñado en recuperar a su ex, Charito Ruiz.

Pero sorprendió a todos al declarar que ya lo había superado y que no había posibilidad de que regresaran, por lo que le aconsejó a la prensa que superaran el tema.

Sin embargo, Ernesto D’Alessio hizo un comentario que llamó la atención de los reporteros y del público, pues daba a entender que ha empezado a salir con otras mujeres, a pesar de que antes había declarado que no lo haría.

Ernesto D’Alessio está disfrutando de su soltería

“Yo me siento muy bien. Obviamente uno pasa un tiempo difícil y complicado, pero ahorita yo te diría que estoy super contento”, declaró Ernesto D’Alessio sobre su estado actual.

#Viral ⚡️ | Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación. pic.twitter.com/1zBdLq2b0N — Punto y Aparte (@puntoyapartemty) June 30, 2023

Aclaró que no tiene ningún problema con Charito Ruiz, de hecho, el hijo mayor de ella que adoptó no tiene planeado quitarle su apellido, pues lo sigue considerando su hijo, no obstante, aceptó que su relación con su exesposa terminó definitivamente y ya no hay chance de reconciliación.

“No, definitivamente no. Uno viviendo etapas y yo te diría que es prácticamente imposible, de mi parte”, expresó Ernesto D’Alessio y con respecto a su hijo adoptivo declaró: “Jorge es mi hijo y lo va ser siempre”.

Después les aseguró a los reporteros que si bien había decidido mudarse a la Ciudad de México (su familia se quedó en Monterrey), él está “soltero, pero no solo”, dando a entender que ha empezado a salir con otras mujeres.

Muchos usuarios ven esto como un avance, ya que antes el cantante se había estado empeñado en no seguir adelante con su vida.