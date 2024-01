¿Anuel AA ha participado en otras películas?

¿De la música a la actuación?, el famoso puertorriqueño enloqueció a sus fans tras hacer público en sus redes sociales, que estará experimentando una nueva faceta, esta vez como actor, muchos han sido los comentarios y críticas que ha recibido, hay quienes alegan que le anda pisando los talones a su ex Karol G, debido a su reciente aparición en la serie Griselda.

Sin embargo, todavía no ha grabado su primera película, pero sí estrenó el primer capítulo de la miniserie documental ‘30 Días con Anuel’, el pasado 29 de diciembre, la cual fue grabada en los últimos días que el cantante urbano estuvo en libertad condicional, y durante su primera semana de libertad.

En este primer episodio, muestra los momentos y lugares que marcaron su niñez, donde además anexa algunas entrevistas realizadas a sus padres y hermanos, así como también a algunos amigos músicos, como es el caso del reggaetonero, Casper Mágico.

Pueden disfrutar de esta historia por Youtube, a través de este enlace.

¿Anuel AA ha sido de actor alguna vez?

En 2011, Anuel AA comenzó su carrera musical. El primer tema que lanzó fue ‘Demonia’, que no tuvo mucha importancia. Gracias a la ayuda de artistas como Ozuna y Ñengo Flow, el cantante logró popularidad en los Estados Unidos y Puerto Rico tres años después de su salto a la industria musical.

Hasta ahora el famoso no ha protagonizado ni ha participado en ninguna producción de ficción. Solamente ha podido estar frente a las cámaras en los propios videos de sus temas más contagiosos, por esa razón considera que está a punto de lograr una transformación en su carrera.

Nuevo reto

El intérprete de música urbana dijo: “Este año debuto actuando en Hollywood”, afirmando que la actuación siempre le ha llamado la atención, incluso mucho “más que cantar”.

Junto a la publicación de las fotografías, escribió “Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero no”. Además, recalcó que “Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco, yo soy trapero, canto reggaetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de fashion, y este año debuto en Hollywood cómo siempre lo soñé”.

Anuel AA reaparece en las redes sociales con nueva música · SIGUIENTE · Muere actor de 'Black Panther' en un accidente de tránsito junto a tres de sus ... https://t.co/oASfMrgLHz — Arturo Siso (@Arturo_SisoSosa) November 7, 2023

El famoso cantante, también se refirió sobre su nuevo álbum musical que aún no ha salido, “Ahora en febrero y marzo va a salir una ola de canciones y remix nuevos, más el álbum “Inundando la Calle”, dijo. Así mismo, aseguró que todo el mundo pensó que su trayectoria se había quebrantado al separarse de su ex manager y socio, Frabian Eli, “Y eso fue lo mejor que me pasó en mi vida, no subestimen a nadie en la vida, y especialmente en la industria de la música”, relató.