Michelle Salas encontró remedio para su insomnio y lo compartió con sus seguidores

Michelle Salas finalmente encontró un remedio para eliminar el insomnio y poder descansar como se debe, o al menos así lo afirmó hace poco en sus redes sociales.

Recordemos que hace unos días, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel les pidió a sus seguidores que le compartieran remedios para tratar el insomnio, porque no había podido encontrar nada que la ayudara y hasta le dolía el cerebro por no poder descansar.

“No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”, expresó Michelle Salas en ese entonces.

¿Qué hizo Michelle Salas para vencer el insomnio?

De acuerdo a una reciente publicación en las historias de Instagram, Michelle Salas reveló que encontró un suplemento mineral, que previene o trata los niveles bajos de magnesio en la sangre, que la ayudó a eliminar el insomnio.

“El glicinato de magnesio es un suplemento nutricional que combina magnesio con el aminoácido glicina y es considerado el mejor para conciliar el sueño gracias a sus propiedades calmantes”, explicó la famosa.

Según lo que compartió Michelle Salas, ella sabía que el magnesio era bueno para conciliar el sueño y por eso tomaba citrato de magnesio, no obstante, hay muchos otros tipos de magnesio, algunos más efectivos que otros y gracias a recomendaciones encontró el glicinato de magnesio.

Michelle Salas encuentra remedio para el insomnio

Ahora la también influencer ha podido recuperar su bienestar y energías porque ha podido dormir bien. Así que quiso compartir este remedio con sus seguidores.

No obstante, se les aconseja a las personas acudir al médico si sufren algún tipo de trastorno del sueño, ya que hay más de cien y pueden deberse a varios factores.