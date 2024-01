Thalía advierte a sus fans de un estafador: “está pidiendo dinero a mi nombre”

Hace poco Thalía advirtió a sus fans de un sujeto que ha estado estafando a su nombre, pide dinero o dice tener a la venta productos originales de ella, por lo que hace un llamado para evitar que más personas sigan cayendo.

A través de las historias de Instagram, la actriz y cantante compartió una captura de pantalla del perfil de Facebook del estafador que se hace llamar Hugo Cortes.

En la foto de perfil del estafador aparece con una gorra negra, Thalía escribió encima de la imagen lo siguiente: “¡Tengan cuidado Thalifans! Este chico está pidiendo dinero a mi nombre. ¡Estén alerta! ¡No caigan en su estafa!”

Dos seguidores de Thalía confirman que fueron estafados por el mismo sujeto que ella reportó

Poco después de alertar a sus fans, Thalía recibió mensajes de dos de sus seguidores donde admitían haber caído en la estafa del tal Hugo Cortes, en ambos casos enviaron dinero para comprar unos discos.

Thalía reporta estafador Thalía advierte a sus fans de un estafador / Foto: Instagram @thalia

“¡Hola hermosa! Confirmo que este chico me vendió discos tuyos, yo le deposité todo y no me mandó todo lo que compré, lo reporté en redes, él se enojó y después me dijo que tú lo habías contactado para ayudarle, que había platicado contigo y que le mandaste dinero”, relató un seguidor de la cantante.

Thalía advierte a sus Thalifans Thalía advierte a sus fans de un estafador / Foto: Instagram @thalia

Otro contó que acababa de ser estafado por Hugo Cortes, le venció un CD que no lo había podido conseguir en ninguna parte, el Love con cancionero en 3D, pero después de enviarle el dinero desapareció.

Thalía comparte historia de fan estafado Thalía advierte a sus fans de un estafador / Foto: Instagram @thalia

Thalía les pidió a sus fans tener mucho cuidado con este señor y no se sabe si la cantante procederá legalmente o si los usuarios pusieron una denuncia.