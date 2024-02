Salvador Zerboni y Nicky Chávez le dan duro a Leslie Gallardo por su actitud al salir de LCDLF4

No se vale, no le dieron tiempo para la réplica.

"Mi familia, mi suegra, mi novio" @_lesliegallardo DOS MESES, SOLO DOS MESES DE NOVIOS, no seas ridícula, ya te alucinas nuera de Juan Osorio y protagonista de sus novelas? UBÍCATE CHIQUITA y prepárate para regresar a la próxima… pic.twitter.com/e7IUdH8Xud